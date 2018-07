Innaarsuit — Ein kleines Dorf im Westen Grönlands wird von einem großen Eisberg bedroht, der von einem Gletscher abgebrochen ist. „Man fürchtet, dass der Eisberg kalben und eine Flutwelle auf das Dorf senden könnte", sagte eine zuständige grönländische Polizistin dem dänischen Rundfunk. Er soll demnach fast fünf Kilometer lang sein und mehr als 90 Meter über dem Wasser herausragen.

Die Bewohner fürchten eine desaströse Flutwelle, sollte der Eisberg kalben. Den Wellen hätten die Holzhäuser wenig entgegenzusetzen. Wenn Eisberge kalben, brechen große Teile der Eismassen ab und fallen ins Meer. Die Häuser nah an der Küste seien deshalb am Freitag evakuiert worden. Der Eisberg ist direkt vor dem Dorf Innaarsuit mit 169 Bewohnern auf Grund gelaufen. Schätzungen zufolge ist er mehr als zehn Millionen Tonnen schwer.

In diesem Zeitraffer-Video schwimmt der Eisberg gefährlich nahe an dem kleinen Dorf vorbei, wackelt dabei sogar noch hin und her:

Vergleichbar mit Erdbebenstärke 5 bis 6

Am Samstag wird Regen in der Region erwartet, der die Schmelze beschleunigen könnte. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Teile des Kolosses abbrechen und ebenfalls Flutwellen auslösen. Zwischenzeitlich hatten die Dorfbewohner gehofft, einsetzender Wind würde den Eisberg weitertreiben, doch er lief erneut auf Grund.

Nach Einschätzung der Behörden kann der Abbruch fatale Konsequenzen haben. Im vergangenen Jahr war ein anderes Dorf von einer Flutwelle getroffen worden. Mehrere Menschen starben, Häuser wurden ins Meer gespült. Inzwischen ist das Dorf nicht mehr bewohnt.

Auch 2010 verwüstete ein solcher „Tsunami" einen kleinen Fischerhafen auf Grönland. Je nach ihrer Größe setzen die Eisberge beim Umstürzen eine Energie frei, die in etwa einem Erdbeben der Stärke 5 bis 6 auf der Gutenberg-Richter-Skala entspricht. Vor allem Eisberge, die halb so dick wie hoch sind, besitzen eine kritische Form; ihre Masse kann beim Umkippen eine Wirkung wie mehrere tausend Tonnen Sprengstoff vom Typ TNT entfalten. (TT.com)