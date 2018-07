Bremen – Ein Junge ist beim Schwimmen in einem Bremer Freibad ertrunken. Ein Badegast entdeckte den leblosen Körper des Fünfjährigen an der Wasseroberfläche eines Nichtschwimmerbeckens, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 67 Jahre alte Mann habe ihn nach dem Unglück am Donnerstag sofort aus dem Wasser gezogen. Bademeister und Rettungskräfte versuchten, das Kind zu reanimieren. Der Junge starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. (dpa)