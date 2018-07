Lübeck — Bei einer Gewalttat in einem Bus in der deutschen Stadt Lübeck sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Nähere Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Klar ist lediglich, dass der Täter überwältigt werden konnte und sich in Polizeigewahrsam befindet. Wie die Bild-Zeitung im Internet berichtete, sollen mindestens acht Personen verletzt worden sein.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.

— Polizei SH (@SH_Polizei) 20. Juli 2018

Die Lübecker Nachrichten berichteten, dass der Mann in dem Bus mit einem Messer Menschen angegriffen haben soll. Die Zeitung zitierte Augenzeugen, nach deren Angaben der Bus voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs war. Plötzlich habe ein Passagier einen Rucksack fallen lassen und im Anschluss Menschen in dem Bus attackiert. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und sei ebenfalls angegriffen worden. Er machte geistesgegenwärtig die Türen auf, so dass Passagiere fliehen konnten. (APA/AFP, TT.com)