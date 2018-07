Innsbruck – Es war eine medizinische Sensation, die Ende April um die Welt ging: Im Johns Hopkins Hospital in den USA ist die erste Penis-Transplantation samt Hodensack und großen Teilen der Bauchwand durchgeführt worden. Gerald Brandacher hat bei dem Eingriff eine herausragende Rolle gespielt.

Der Wattener ist nach seiner Habilitation in Innsbruck 2008 für einen Forschungsaufenthalt in die USA gegangen – und dort hängen geblieben. „Aus einem Jahr wurden plötzlich zehn Jahre“, sagt der 46-Jährige, der derzeit mit seiner Frau Barbara und den beiden Kindern Ella (2) und Mo (7) am Achensee bei den Schwiegereltern urlaubt.

In Baltimore, 45 Autominuten von Washington entfernt, ist Brandacher der wissenschaftliche Leiter des rekonstruktiven Transplantationslabors, das er zuvor bereits in Pittsburgh aufgebaut hatte. „Das ist eines der weltweit größten Forschungslabore, spezialisiert auf Hand-, Gesichts- und Penis-Transplantationen. In Kürze starten wir mit dem Programm für Gebärmutter-Transplantation“, schildert der Mediziner, der sich auch selbst in seinem US-Führerschein als Organspender ausweist.

Doch nach wie vor ist er tief verwurzelt in Tirol und mit der hiesigen Medizinischen Universität. „Eigentlich habe ich Innsbruck nie verlassen“, sagt er. Mit dem Leiter der Trans- plantationsabteilung Stefan Schneeberger ist er gut befreundet und in stetem fachlichen Austausch. Brandacher kehrt häufig dahin zurück, wo für ihn alles mit der Transplantation von Mäuseherzen begonnen hat. „Damals kam ich zum ersten Mal mit Professor Margreiter in Berührung. Er hat uns mit seinem Pioniergeist inspiriert und motiviert, über die Grenzen hinauszuschauen. Die Faszination für die Transplantationsmedizin hat mich nie wieder losgelassen“, erinnert er sich an seine Ausbildungszeit in Innsbruck.

Nun ist Brandacher selbst in die Rolle gekommen, Pionierarbeit zu leisten. Drei Jahre lang hat er mit dem Team in Johns Hopkins die technisch äußerst komplizierte Penis-Transplantation vorbereitet. Drei Jahre, in denen er sich mitunter auch heftige Kritik anhören musste.

Doch die Lebensqualität, die der Patient dank des Eingriffs dazugewonnen hat, wiegt alles auf. „Der Patient ist ein junger Soldat, der sich zuerst mit dem Wunsch einer normalen Penis-Rekonstruktion an uns gewandt hatte“, holt Brandacher aus.

Der Mann hatte in Afghanistan beide Beine, Penis und Hoden durch eine Landmine verloren. „Das sind Verletzungen, die wir immer öfter sehen. Es gibt keinen Kampfanzug, der diesen Bereich des Körpers schützt.“ Ziel der rekonstruktiven Transplantation sei es, Gleiches mit Gleichem zu ersetzen – in Form und Funktion.

„Wir hatten ein fortgeschrittenes Wissen und viel Erfahrung von der Hand-Transplantation und der Patient hatte realistische Vorstellungen. Man muss bedenken, der Mann hat den sozialen Tod erlebt.“

Seit dem Eingriff, der ein logistisches Megaprojekt mit insgesamt rund 50 Beteiligten – vom OP-Pfleger bis zu den 14 Chirurgen – war, gehe es dem Mann von Tag zu Tag besser.

Er kann mittlerweile urinieren und hat bereits Spontanerektionen. „Seine ersten Worte nach der Transplantation waren: ,I’m whole again.‘ Ich bin wieder ganz.“ Der Patient ist wieder bereit für das Leben. Nur eines wird er nicht können: Kinder zeugen. Denn Keimzellen des Organspenders dürfen nicht verpflanzt werden.

Chirurgisch sei in der Transplantationsmedizin der Plafond der Machbarkeit erreicht. Wenn der Patient davon profitiert, könne man fast alle Körperteile verpflanzen.

Ein großes Ziel möchte Brandacher noch miterleben: Den Moment, in dem es möglich ist, auf Medikamente zu verzichten, die eine Abstoßungsreaktion verhindern. Spenderorgane könnten den Empfänger dann ein Leben lang begleiten. Es gebe schon erfolgreiche Versuche mit Stammzellen in seinem Labor. Zunächst wird er im November zum Präsidenten der amerikanischen Gesellschaft für Rekonstruktive Transplantation ernannt. (thm)