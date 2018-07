Von Benedikt Mair

Innsbruck – Der kleine Raum im Innsbrucker Stadtteil Pradl wird mit ruhiger Musik beschallt. Gedämpftes Licht beleuchtet die bunten Bilder an der Wand. In den Regalen stehen Kristalle, Bücher über fernöstliche Medizin und kleine Fläschchen voll mit duftenden Flüssigkeiten. Hier empfängt Daniela Frischhut ihre Kunden. Die Tirolerin ist hauptberufliche Energetikerin, seit mittlerweile zehn Jahren, und kann überhaupt nicht verstehen, „warum wir immer wieder mit Scharlatanen gleichgesetzt werden“.

Lediglich wegen einiger schwarzen Schafe werde eine ganze Berufsgruppe verurteilt, sagt Frischhut. In einem vergangene Woche in der TT veröffentlichten Bericht über einen selbst ernannten „Meister Lehrer Geisterheiler“ waren Energetiker in einem Atemzug mit Wunderheilern und Kurpfuschern genannt worden – unter anderem von Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger.

„Kein richtiger Energetiker würde sich je mit einem Arzt gleichsetzen, natürlich gibt es da gravierende Unterschiede. Während der Arzt den Körper behandelt, der Psychologe den Geist, ist der Energetiker für die Seele zuständig. Niemand von uns seriösen Energetikern würde je ein Heilversprechen geben“, betont Frischhut, man spräche höchstens von einer Linderung bestimmter seelischer Leiden. Auch nenne man die Therapien nicht Behandlungen, sondern Anwendungen.

Neben Frischhut besitzen in Tirol noch 1200 Energetiker einen Gewerbeschein, österreichweit sind es inzwischen sogar rund 18.000. Davon leben können nur die wenigsten, meist sind sie Energetiker im Nebenerwerb. Um Qualitätsstandards gerecht zu werden, sind von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) erst vor rund einem Jahr ein Berufsbild für Energetiker und Standesregeln ausgearbeitet worden. Damit auch Kunden dies einschätzen können, verleiht die WKO-Sparte für persönliche Dienstleister Plaketten in Bronze (etabliert), Silber (qualifiziert) und Gold (geprüft).

Auch weil man inzwischen dem Berufszweig eine Struktur gegeben hat, sich zu festen Regeln verpflichtet, seien viele Vorwürfe einfach deplatziert, findet Ludwig Kössler, Geschäftsführer der Sparten Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Tirol. „Eine pauschale Vorverurteilung aller Energetiker als Scharlatane finde ich nicht in Ordnung. Jene, die Schindluder betreiben, sind sicher nicht unsere Mitglieder, haben auch keinen Gewerbeschein.“

Daniela Frischhut wünscht sich auch von der Schulmedizin etwas mehr Anerkennung: „Wir sind keine Gurus, die ständig vor sich herfliegen. Die Ausbildung zum Energetiker dauert lange, oft sogar Jahre. Und viele Menschen berichten, wie sehr ihnen die Anwendungen geholfen haben“, sagt sie. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Psychologen und eben den Energetikern wäre für Frischhut im Sinne aller Beteiligten: „Besonders aber zum Wohle der Kranken und Hilfesuchenden.“