Innsbruck – Die Blumen verdorren, der Boden ist bräunlich, von der Sonne versengt. Es will und will einfach nicht ausgiebig regnen. Nicht nur in Deutschland herrscht Dürre, auch in Tirol ist der Sommer viel trockener als im langjährigen Mittel.

Besonders das Oberland und dessen Bauern bekommen dies zu spüren, weiß Elmar Monz aus Nauders, Bezirksobmann der Bauern in Landeck. „Beim ersten Schnitt haben viele Bauern schon rund ein Drittel weniger Heu eingefahren. Jetzt beim zweiten Schnitt sind häufig auch Totalausfälle zu beklagen. Sprich: Es gibt einfach keine Ernte. Der Boden ist vielerorts verbrannt“, sagt der Bauernvertreter. Die Situation sei „bedenklich“, schon jetzt könne man davon ausgehen, dass viele Bauern mehr als 50 Prozent des benötigten Futters für ihr Viech zukaufen werden müssen. Was laut Monz „eine extreme finanzielle Belastung“ darstelle, „existenzbedrohend“ sein könne.

Nicht nur im Tal ist die extreme Trockenheit zu spüren, auch die Almwirtschaft leidet darunter. „Im Unterland ist alles so weit gut, aber ich habe von Bauern aus dem Oberland gehört, dass sie ihr Vieh schon frühzeitig abtreiben mussten“, erzählt Jakob Bergmann, Geschäftsführer des Tiroler Almwirtschaftsverein. Und Bezirksobmann Monz kann das bestätigen: „Aus dem Bezirk Imst sind mir einige Fälle bekannt. Und wenn es so weitergeht, müssen wohl auch in Landeck die Almabtriebe früher beginnen.“ Weil kein Futter mehr wachse und die Versorgung der Tiere mit Wasser nicht gesichert sei.

In den letzten 40 Jahren erinnert sich Monz an zwei Sommer, die ähnlich trocken waren: „2003 und 1984 hatten wir die gleiche Situation. Die Abstände zwischen den extrem trockenen Jahren werden durch den Klimawandel aber gefühlt immer kürzer.“

Dass der heurige Sommer besonders im Oberland „außergewöhnlich“ trocken ist, sagt Alexander Radlherr von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck: „Und es wird weiter so bleiben. Flächendeckender Regen ist nicht zu erwarten.“

Welchen Anteil die Klimaerwärmung an der derzeitigen Situation hat, lasse sich schwer einschätzen, erklärt Alexander Orlik, Klimatologe bei der ZAMG in Wien. Neben Vorarlberg und Tirol sei Oberösterreich noch stärker von den wenigen Niederschlägen betroffen. Das heurige Jahr sei besonders trocken gewesen. „Besonders problematisch waren der April und der Mai“, sagt Orlik. Diese Defizite würden sich bis heute nicht mehr ausgleichen lassen. „Es ist die spezielle Wetterlage, die Tiefdruckgebiete bleiben aus.“ In Vorarlberg habe es bis dato um 40 Prozent weniger Niederschlag gegeben als üblich, in Tirol seien es in manchen Gebieten wie dem Außerfern ebenso viel. Im Inntal habe es ein Minus von bis zu 25 Prozent gegeben. Osttirol sei hingegen gar nicht betroffen.

Schwitzen heißt es derzeit in Deutschland. Bis zum Wochenende sind Temperaturen um die 30 Grad an der Tagesordnung. Der Flughafen Hannover wurde mitten in der Urlaubszeit am Dienstagabend wegen Hitzeschäden auf der Start- und Landebahn gesperrt. Dem Bauernverband zufolge zeichnen sich schon jetzt in Teilen Deutschlands große Ernteausfälle ab, weil etwa Getreide und Gras nicht ausreichend wachsen. Auch Tierfutter droht knapp zu werden. Die Milchleistung der Kühe gehe zurück, wenn es länger sehr heiß bleibt, klagen Rinderzüchter. Rinder könnten gar einen Sonnenbrand bekommen, auf den weißen Flecken des Fells.

Riesige Waldbrände wie in Griechenland und Schweden sind in Deutschland nach Einschätzung der Behörden und Feuerwehren sehr unwahrscheinlich. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Temperatur in Deutschland um 1,4 Grad gestiegen. (bfk, aheu, dpa)