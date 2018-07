Von Alexandra Plank

Absam — Bei verheerenden Waldbränden rund um die griechische Hauptstadt Athen waren zahlreiche Tote zu beklagen, auch seriöse Medien sprachen vom „Inferno von Mati". In vielen Teilen Europas bleibt die Waldbrandgefahr äußerst hoch. Im US-Bundesstaat Kalifornien spitzt sich die Lage zu, mehrere Waldbrände sind ausgebrochen.

In Österreich blieb man bisher von derartigen Feuersbrünsten verschont. Dennoch sind kleinräumige Ereignisse nicht so selten, siehe Infobox rechts. Im Jahr 2014 wurde indes ein Großbrand durch eine brennende Zigarette oberhalb von Absam ausgelöst. Ein Gebiet von 70 Hektar Rasen- und Waldflächen stand damals in Brand, darunter auch der wichtige Schutzwaldbereich. „Wir haben die überlebenden Bäume untersucht und nun nachgewiesen, dass Hitzeschäden im Holz langfristige negative Auswirkungen haben", sagt Stefan Mayr, der mit Andreas Bär seit einigen Jahren am Forschungsprojekt arbeitet.

Ursprünglich waren italienische Forscher an das Team mit der Frage herangetreten, inwieweit Bäume, die von einer Feuersbrunst betroffen waren, sich wieder regenerieren können. „Am Randbereich der Brandflächen befinden sich geschädigte, aber überlebende Bäume, die von großer Bedeutung sind, da ihre Wurzeln den Boden stabilisieren", erläutert Mayr.

Bisher war bereits bekannt, dass derart angeschlagene Bäume oft erst Jahre nach dem Brand absterben. Mit Andrea Nardini von der Universität Triest haben die beiden Tiroler die angekohlten Bäume untersucht, aber auch im Labor zahlreiche Tests durchgeführt. Die Erkenntnisse beweisen die zuvor getroffene Annahme: Brandbäume neigen dazu, zu verdursten. „Durch die Hitze kann es zu strukturellen Veränderungen des Holzes kommen und damit zu Beeinträchtigungen der hydraulischen Funktion des Holzes", führt Mayr aus. Ihre Untersuchungen haben die Forscher an Fichte, Rotföhre und Rotbuche durchgeführt. „Die Buche verliert bei Hitze bis zu 50 Prozent ihrer Transporteffizienz", legt der Wissenschafter dar. Dabei brennen Laubbäume bei einem Flächenbrand schlechter als etwa Nadelbäume. „Wenn die Bäume Nadeln verlieren, die ätherische Öle enthalten, befeuert das natürlich einen Brand", erklärt Mayr. Die Erkenntnisse im Labor konnten die Forscher nun auch erstmals anhand der Brandfläche in Absam überprüfen. Mayr warnt aber davor, zu rasche Schlüsse zu ziehen: „Wir kennen nun die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die Transportsysteme in den drei Baumarten. Da gibt es noch viel mehr Komponenten."

Interessant wäre weiters herauszufinden, welche Faktoren Bäume vor der Hitzeeinwirkung bei Waldbränden schützen. „Es ist eine Tatsache, dass durch den Klimawandel mehr Trockenperioden kommen. Das wird auch mehr Brände bedeuten", stellt Mayr klar. „Der Großteil der Brände wird durch Menschen verursacht, Vorbeugung ist zentral." Obwohl sie viel erreicht haben, machen die Forscher weiter: Das Ziel ist ein besseres Verständnis der Auswirkung von Waldbränden, um das Brandrisiko zu verringern und die Maßnahmen nach Bränden zu verbessern.