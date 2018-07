London – Prinz Charles behauptet, von seinem früheren Freund Peter Ball hereingelegt worden zu sein. Vor einem Untersuchungsausschuss bestritt der britische Thronfolger, bis zum Prozess gegen den pädophilen Ex-Bischof von Gloucester von dessen ekelhaften Umtrieben gewusst zu haben. Der Bischof habe ihn „getäuscht“, heißt es in einem Brief des Kronprinzen, der am Freitag laut Kathpress von der leitenden Rechtsberaterin des Ausschusses, Fiona Scolding, verlesen wurde.

Ball habe ihm gegenüber eine erste Anzeige wegen Missbrauchs als böswillige Kampagne gegen ihn dargestellt. Von der zuständigen Strafverfolgungsbehörde war besagte Anzeige niedergeschlagen worden. Briefe von Prinz Charles an Ball zeigen, dass sich der Royal damals mit dem Kirchenmann solidarisch zeigte und ihm Unterstützung zusagte. „Die späteren Ereignisse demonstrierten dann ohne Zweifel zu meinem tiefen Bedauern, dass ich, wie auch andere, getäuscht worden bin“, so Charles in seiner schriftlichen Aussage.

Er oder seine Mitarbeiter hätten zu keinem Zeitpunkt versucht, die Ermittlungen zu beeinflussen. Vielmehr habe er damals geglaubt, dass man einem Bischof immer vertrauen könne. Nach der Verurteilung Balls habe er den Kontakt abgebrochen.

Prinz Charles, dessen Landsitz Highgrove in der Diözese Gloucester liegt, hatte Ball einst als einen „loyalen Freund“ bezeichnet. Ihm seien die Verfehlungen des Bischofs unbekannt gewesen, erklärte er stets.

Der heute 86-jährige Ball hatte 2015 zugegeben, zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren bei mindestens 18 minderjährigen oder jungen Männern sexuell übergriffig geworden zu sein. 2015 wurde er zu 32 Monaten Haft verurteilt. Doch bereits nach 16 Monaten kam der Geistliche im Februar 2017 auf Bewährung frei.

Charles’ Anwälte hatten die von der Untersuchungskommission geforderte eidesstattliche Erklärung mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte ihres Mandanten verweigert. Stattdessen sandten sie dem Ausschuss den nun verlesenen Brief mit einer Wahrheitserklärung zu. (APA)