Wien – Zwei Wochen nachdem einem 23-Jährigen nachts auf dem Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt ein Taschenmesser in den Bauch gerammt worden war, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 24-Jährige hat laut Polizei grundsätzlich ein Geständnis abgelegt, rechtfertigt die Messerattacke aber mit Notwehr.

Am 15. Juli gegen 1.00 Uhr waren zwei junge Männer, die einander offenbar flüchtig kannten, in Streit geraten, angeblich ging es um Geldforderungen. Der 23-Jährige trug eine Stichverletzung im Bauch davon und kam in ein Spital. Der Täter flüchtete.

24-Jähriger beruft sich auf Notwehrsituation

Beamte des Landeskriminalamts forschten nunmehr einen Verdächtigen aus. Der 24-Jährige wurde laut Polizeisprecherin Irina Steirer Sonntagnachmittag an seiner Wohnadresse im Bezirk Margareten festgenommen. Er beruft sich auf eine Notwehrsituation: Der 23-Jährige und zwei weitere Männer hätten ihn mit Schlägen und Tritten attackiert und auch verletzt. Er habe versucht davonzulaufen, sei aber eingeholt worden. Da habe er ein Taschenmesser gezückt und zugestochen. Durch die angeblichen Prügel entstandene Verletzungen – Rötungen und Schwellungen im Gesicht und am Körper – belegte er mit einer ärztlichen Bescheinigung und Fotos.

Bei den zwei weiteren Männern handelte es sich laut Polizei um Vater und Bruder des 23-Jährigen. Dieser gibt an, er habe den ein Jahr Älteren auf Geld angesprochen, das ihm dieser schulde. Er hatte sich durch den Messerstich nicht in Lebensgefahr befunden, musste aber operiert werden. (APA)