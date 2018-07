Von Benedikt Mair

Innsbruck – Hannes Wiesflecker hat jetzt endgültig genug. „Ich schaue mich gerade nach einer neue Wohnung um, so geht es einfach nicht mehr weiter“, sagt der Innsbrucker Rechtsanwalt. Er lebt in Dreiheiligen, hinter der Bogenmeile. Seit Monaten wehrt sich der Anrainer gegen die, seiner Ansicht nach, enorme Lärmbelästigung und andere „untragbare Zustände“ – die TT hat berichtet. Auch das Jugendzentrum Z6 wurde von Wiesflecker mehrfach kritisiert. Getan habe sich seitdem wenig, sagt er. Und fordert, dass die Stadtpolitik endlich handeln möge.

Im Z6 hat man genug von den Anschuldigungen. „Schön langsam wird es wirklich geschäftsschädigend. Man verunglimpft unsere Arbeit“, sagt die Geschäftsführerin des Jugendzentrums, Elisa Dörler. Dass es im Bereich der Innsbrucker Bogenmeile immer wieder Zwischenfälle gebe, bestreitet sie nicht: „Auch wir erleben das, bedingt durch die räumliche Nähe, immer wieder. Wir kriegen die Problematiken mit. Aber die Bögen sind nicht das Z6 und das Z6 ist nicht die Bögen.“

Was sind Hannes Wiesfleckers Vorwürfe? Kurz: Es würden Drogen verkauft, Spritzen lägen herum, zwielichtige Menschen trieben sich herum, Partys würden bis in den Morgen hinein gefeiert. Eine Massenschlägerei die, wie berichtet, im März dieses Jahres vor dem Z6 stattfand, sei nur die Spitze des Eisberges gewesen. Auch sonst müsse die Polizei des Öfteren vorstellig werden. „Es ist der gesamte Mix, der so nicht funktioniert. Einerseits die Szene in den Bögen, andererseits werden Veranstaltungen, die in den Räumlichkeiten des Z6 abgehalten werden, immer wieder um Stunden überzogen. Es gibt Wochenenden, da kann ich gar nicht schlafen“, klagt er. Und eine Innsbrucker Geschäftsfrau, die in der Dreiheiligenstraße mehrere Wohnungen besitzt, pflichtet dem Rechtsanwalt bei: „Die Gegebenheiten sind so nicht mehr haltbar. Einige meiner Mieter haben ihren Unmut schon geäußert“, sagt die Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Dörler will das so nicht auf sich sitzen lassen: „Unter der Woche schließen wir bis spätestens 21 Uhr. Und ja, es stimmt, dass wir an den Wochenenden unsere Räumlichkeiten vermieten. So wie es andere Einrichtungen machen – beispielsweise das Treibhaus oder das PMK.“ Pro Monat finde zirka eine große Veranstaltung im Z6 statt, sagt sie. Die Schlägerei im März streitet sie nicht ab, seitdem habe es aber keine Zwischenfälle mehr gegeben.

Das bestätigt auch Hubert Thonhauser, Kommandant der Polizeiinspektion Pradl: „Seit März hat sich die Situation komplett beruhigt. Es gab immer wieder Kleinigkeiten wegen derer wir anrücken mussten, aber nichts Auffälliges war dabei.“

Elisa Dörler vom Z6 will die Differenzen jedenfalls aus der Welt schaffen. „Wir wollen uns nicht permanent gegen irgendwelche Vorwürfe wehren müssen, sondern endlich wieder arbeiten können. Und sind gerne für Gespräche, besonders mit Herrn Wiesflecker, bereit“, sagt sie. Dieser wiegelt jedoch ab. Glaubt, dass man mit der Leitung des Z6 „nicht reden kann“.

Für kommenden Dienstag ist ein Lokalaugenschein mit allen Beteiligten anberaumt. „Dort wollen wir über nächste Schritte beraten“, sagt Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Konkreter wird der für Sicherheit und Soziales zuständige Vizebürgermeister Franz Gruber (ÖVP): „Es gilt, die Zuteilung für gewisse Verantwortungen zu klären, die Ursachen für die Probleme zu finden und schließlich Maßnahmen zu setzen.“