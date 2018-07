Von Catharina Oblasser

Lienz – In vielen Ländern ist es eine Selbstverständlichkeit: Im Inneren eines Lokals, sei es Restaurant, Kaffeehaus oder Bar, darf nicht geraucht werden. Österreich ist anders. Das Gesetz, das heuer ein allgemeines Rauchverbot vorgeschrieben hätte, ist nicht in Kraft getreten. Immer mehr Lokale, auch in Osttirol, setzen das Prinzip „frei von Rauch“ trotzdem um – in Lienz und darüber hinaus. Die Tiroler Tageszeitung hat drei von ihnen besucht: das Adlerstüberl, den Kirchenwirt und das Café Köstl. Die drei Lienzer Lokale verbindet, dass sie seit drei Monaten reine Nichtraucherlokale sind.

Der Trend geht eindeutig in diese Richtung, darüber sind sich die drei Vertreter aus der Gastronomie einig. Das Hin und Her bei den gesetzlichen Vorgaben sorgt ebenfalls bei allen dreien für Ärger. Genauso ist der Schutz der Personals ein wichtiges Anliegen. Denn de facto dürfte ein Lehrling nur dann in einem Raucherlokal beschäftigt werden, wenn er selbst raucht – was ganz und gar nicht im Sinn des Jugendschutzes ist. Rauch verträgt sich nicht mit gutem Essen, und in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, sei es auch kein Problem, mit seiner Zigarette vor die Tür zu gehen, so der Tenor bei den TT-Gesprächen. Eine gewisse Unsicherheit stellt der Herbst dar, wenn die Gastgärten (mit Raucherlaubnis) geschlossen werden und sich der Betrieb nur noch im Inneren abspielt. Bis dahin würden sich die Gäste an das Rauchverbot gewöhnt haben, sind die Gastronomen zuversichtlich.

„Die Aufregung hat sich bald gelegt“

Mit 1. Mai hat das Café Köstl in der Kreuzgasse auf Rauchverbot umgestellt. Davor war das kleine Lokal ein reines Rauchercafé. Chefin Sandra Köstl ist mit ihrer Entscheidung zufrieden. „Wir haben renoviert. Und ich wollte nicht, dass die neuen Pölster gleich wieder löchrig werden.“ Außerdem sei der Geruch ein Problem. Das Köstl serviert neben kleinen Speisen auch ein Mittagsmenü. „Manche Leute haben gesagt, sie können nicht essen kommen, weil sie danach so stark nach Rauch riechen, dass das im Büro stört“, schildert die Wirtin. „Und auch meinen jungen Angestellten kann ich den Rauch nicht zumuten.“ Nun können auch Mamas mit Kindern ohne Bedenken einkehren, freut sich Köstl.

Ganz reibungslos ist der Wechsel nicht vonstattengegangen, erinnert sie sich mit einem Schmunzeln. „Manche Stammgäste haben angedroht, wegzubleiben, wenn sie nicht mehr rauchen dürfen. Doch es sind fast alle trotzdem wiedergekommen.“

„Es gab Stau vor der Nichtraucherzone“

Das Restaurant Adlerstüberl im Lienzer Zentrum gehört zu den ältesten Gasthäusern Osttirols. Im Schankraum an der Bar und an den dortigen Tischen rauchen zu dürfen, gehörte lange Zeit dazu. Seit 1. Mai ist das anders. Das Adlerstüberl ist zur Gänze rauchfrei.

„Wir sind ein Restaurant, und der Rauch ist beim Essen störend“, erzählt Kellner Wolfgang Rogger. Schon bisher herrschte in den Speisesälen Rauchverbot. Im Winter oder bei Schlechtwetter, wenn der Gastgarten nicht offen war, hatte das einen regelrechten Stau zur Folge, erzählt Rogger. „Die Gäste haben sich vor dem Nichtraucherbereich angestellt und auf einen freien Tisch gewartet. An den Tischen im Schankraum wollte wegen des Rauchs niemand essen.“ Ein weiterer Grund war der Schutz des Personals.

Nichtraucherlokale lägen einfach im Trend, meint Rogger. Auch wenn das Gesetz zum generellen Rauchverbot wieder aufgegeben worden sei.

„Auch rauchendes Personal war dafür“

Das Gasthaus Kirchenwirt ist seit gut drei Monaten – exakt seit der Wiedereröffnung am 4. Mai – ein reines Nichtraucherlokal. Davor durfte man zwar nicht in den einzelnen Stuben, jedoch im Schankraum rauchen. „Das ergibt keinen Sinn“, meint Küchenchef Gerald Huber. „Sobald irgendwo im Haus geraucht wird, merkt man das überall, auch wenn separate Nichtraucher-Bereiche abgetrennt sind.“ Zu einem Restaurant würde das nun einmal nicht passen. „Als wir den Kirchenwirt rauchfrei gemacht haben, gab es anfangs zwei oder drei Beschwerden. Doch das war nicht der Rede wert. Die Gäste haben es gleich akzeptiert“, erinnert sich Huber. Finanzielle Einbußen habe man dadurch nicht gehabt.

Management und Personal sind mit der Entscheidung zufrieden. „Auch die Angestellten, die selbst rauchen, waren dafür“, meint der Küchenchef. „In anderen Ländern darf man in keinem Lokal rauchen. Davon ist auch nicht die Welt untergegangen.“