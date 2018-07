Sölden – Ganz Tirol brütete am Montag unter der Hitze, nur im hinteren Ötztal kam es am Abend zu einer unerfreulichen Abkühlung. Nach einem kurzen, aber heftigen Platzregen standen in Obergurgl ein Sportgeschäft und die Eingangshalle eines Hotels unter Wasser.

Die Feuerwehren aus Gurgl und Sölden rückten mit jeweils 18 Mann aus, sie pumpten das Wasser aus den Räumen. (TT)