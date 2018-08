Von Alexandra Plank

Innsbruck – Unter dem Dach des Landeskriminalamtes Tirol riecht es süßlich. Kein Wunder – steht hier doch die einzige behördlich genehmigte Hanftrocken-Anlage Tirols. Johann Heis ist Leiter der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle im Landeskriminalamt Tirol: „Wenn die Kollegen auf illegale Plantagen stoßen, müssen wir den THC-Gehalt feststellen. Der ändert sich aber, wenn man die Stauden trocknet, daher gibt es diese Maschine.“ Bei welcher Temperatur optimale Ergebnisse erzielt werden, will er nicht verraten. Doch mehrere Tage benötige der Prozess schon. Heis erzählt, dass Kopfschmerzen vorprogrammiert seien, wenn man sich zu lange in dem Raum aufhält. Interne Tests hätten aber ergeben, dass THC nicht im Urin nachweisbar ist, wenn man das Haschisch nicht raucht.

Die Spurenauswertung verfügt aber nicht nur über dieses kurios anmutende Gerät, die hochspezialisierten Polizisten können auch auf Hightech-Unterstützung zählen. Wie groß die Kompetenz des doch recht überschaubaren Teams von neun Personen ist, zeigt die Tatsache, dass Alfred Bauhofer, der nun für die Ballistik zuständig ist, ein Schuhspurenprogramm entwickelt hat, das mittlerweile von allen einschlägigen Abteilungen in ganz Österreich verwendet wird. „Sobald ein Abdruck gesichert wird, vergleicht das Programm die Profile der Sohlen mit jenen von rund 5000 Tatorten“, erläutert Heis. So konnte schon so manchem Einbrecher die Route seiner Tour nachgewiesen werden. Auch Werkzeugspuren werden akribisch untersucht. „Profis sind inzwischen so weit, dass sie für jeden Einbruch neues Werkzeug verwenden“, verrät der Kriminalist. Es sei generell so, dass jene, die eine Tat begehen, immer einen halben Schritt voraus seien: „Wir können sie aber dennoch überführen, weil sie zum Glück Fehler machen.“

Angestiegen ist im Zuge der Migrationsbewegung in den vergangenen Jahren auch das Delikt der Dokumentenfälschung. Albert Mandl zeigt uns seine Hightech-Geräte, die im Falle eines eingebauten Chips sofort auswerfen, wem der gefälschte Pass tatsächlich gehört. Doch auch die tollste Maschine kann nichts aufdecken, wenn die Beamten vor Ort nicht erkennen, dass sie eine Fälschung in Händen halten. „Wir machen zu diesem Thema bereits umfassende Schulungen an der Polizeischule und bieten Fortbildungen an, denn ständig gibt es neue Tricks“, erläutert Mandl.

Während die Geldfälscher wegen der größeren Gewinnmöglichkeit sogar in Offset-Maschinen investieren würden (für Blüten ist die Nationalbank zuständig), würden Dokumentenfälscher noch öfter billige Kopien anfertigen. „Sie werden zwar immer raffinierter, aber den Code konnten sie noch nicht knacken“, sagt Mandl lachend. Der Code ist tatsächlich so geheimnisvoll, wie er klingt. Dieser ist auf jedem Reisedokument zu finden und dient dazu, eine Zahlenreihe zu errechnen, die Aufschluss über den rechtmäßigen Besitzer gibt. „Ich kenne den Code, deshalb fällt mir sofort auf, wenn die Zahlenreihe Fehler aufweist“, erzählt der Kriminalist.

Nach einem kurzen Blick zur fotogrammetrischen Auswertung von Verkehrsunfällen – hier wird ein Plan erstellt, wer bei einem Unfall wo gestanden ist – übersiedeln wir in die Kaiserjägerstraße. Al­fred Bauhofer geleitet uns in den Keller und zeigt uns die Waffen-Beschussanlage. Zuerst bekommen wir alle Kopfhörer verpasst. Der Waffenexperte schießt in ein zwei Meter tiefes Behältnis mit Wasser. „Das ist wichtig, weil die Patrone im Wasser nicht deformiert wird. Das ist bei Vergleichen unabdingbar.“

Aber müsste das Becken nicht tiefer sein? „Nein“, erklärt uns Bauhofer, der Widerstand des Wassers bremst die Kugel ein. Und er fährt fort: „Wenn jemand in zwei Metern Wassertiefe ein Magazin auf sein Gegenüber abschießt, wird das als untauglicher Mordversuch gewertet werden, da die Kugeln ihr Ziel nie erreichen.“ Somit ist klar, der Besuch bei der Spurensicherung ist nicht nur redaktionell lohnend, sondern alltagsrelevant. „Mit James Bond samt Wunderwaffe würde ich mich aber auch unter Wasser nicht anlegen“, sagt der Waffenexperte lachend. Im Labor treffen wir Nicole, die alle Substanzen auf ihren Gehalt untersucht. „Es ist wichtig, dass wir dokumentieren, ob es sich um verbotene Mittel handelt“, erklärt die Laborantin. Designerdrogen hätten zugenommen. Auch hier müsse man sich ständig auf den neuesten Stand bringen.

Bei Erfolgen bleibt die Spurensicherung meist im Hintergrund. Kommissar DNA hat die Oberhand. „Beim Mord an dem Griechen war es aber ein Schussvergleich, der den Täter letztlich überführt hat“, nennt Heis nur ein Beispiel.