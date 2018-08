Los Angeles – Verheerende Waldbrände haben die Westküste der USA derzeit fest im Griff. Während im Norden Kaliforniens Tausende Feuerwehrleute mit den Flammen zu kämpfen haben, fällt im Süden Regen – bei nicht weniger als 48 Grad.

Gemessen wurde dieser „heiße Regen“ am Imperial County Airport ganz im Süden Kaliforniens, nahe der Grenze zu Mexiko. Vor einer Woche kletterten die Temperaturen dort auf 48,3 Grad – für diese Region im Hochsommer aber nicht allzu ungewöhnlich. Am Nachmittag begann es dann zu regnen, der Großteil des Niederschlags ist in der trockenen Luft aber sofort verdampft. Die relative Luftfeuchtigkeit betrug nämlich nur knapp mehr als 10 Prozent. Solche Werte gibt es in Mitteleuropa kaum.

Alter Rekord von 2012 eingestellt

Ein paar Tropfen haben aber dennoch ihren Weg in den Niederschlagsmesser gefunden. Somit stellt das Imperial County einen – wenig beachteten – Rekord auf. Es handelt sich hierbei nämlich um die „heißesten Regenfälle“, die je auf der Erde registriert wurden. Der alte Rekord stammt ebenfalls aus Kalifornien, in Needles hatte es vor sechs Jahren bei „nur“ 46,1 Grad geregnet.

Einen besonderen Rekord meldet auch die Station Furnace Creek im Death Valley, seit jeher einer der heißesten Orte dieses Planeten. Dort wird es wohl den heißesten Monat seit Messbeginn im Jahr 1924 geben – die Durchschnittstemperatur lag im Juli dort bei unfassbaren 42 Grad. Der Weltrekord gehört aber wohl weiterhin dem Ort Dehloran im Iran, dort verzeichnete man im Juli 2000 einen Mittelwert von 42,5 Grad. (TT.com)