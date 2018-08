Innsbruck – „Es ändert sich praktisch nichts.“ So fasst der Osttiroler Reinhard Prugger von den meteoexperts die Wetterlage in den kommenden Tagen zusammen. Der August zeigt sich also weiterhin von seiner schönsten Seite – wenn auch mit ein paar Makeln. Vor allem am Wochenende ist Tirol vor Wärmegewittern nicht gefeit. Diese können mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch durchaus kräftig ausfallen. Als „klein, aber oho“, beschreibt Prugger die feuchten Intermezzi, die so gut wie überall auftreten können.

Am Samstag sollte aber vor allem das Oberland und Außerfern gewarnt sein. Nach einem äußerst sonnigen Start mit bis zu 33 Grad bilden sich um die Mittagsstunden vermehrt Quellwolken, die zum Abend hin zu heftigen Gewittern heranwachsen können. Am Sonntag herrscht dann bei einem Mix aus Sonne und Wolken im ganzen Land ein erhöhtes Gewitterrisiko.

Wohl kein neuer Hitzerekord, Sonne pur am Gardasee

Im ähnlichen Gewand zeigt sich dann der Wochenbeginn. Die Hitzewelle mit Temperaturen rund um die 30 Grad hält zumindest bis Donnerstag an. Einen neuen Rekordwert, wie er am vergangenen Dienstag in Innsbruck gemessen wurde, schließen die meteoexperts allerdings aus. In der Tiroler Landeshauptstadt war das Quecksilber auf 36 Grad geklettert. Damit war der 31. Juli der bisher heißeste Tag des Jahres.

Aber auch in der neuen Woche ist nachmittags weiterhin mit kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen. Zur Wochenmitte nimmt die Gewitterbereitschaft dann auch am Gardasee zu, allen voran im nördlichen Bereich. Ansonsten erwartet die Urlauber bis dahin allerfeinstes Badewetter bei bis zu 36 Grad. Abkühlung bietet der Gardasee selbst aber nur bedingt – er ist derzeit 24 Grad warm. (tst)