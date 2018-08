Telfs, Pfaffenhofen – Zu mehreren Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Telfs und Pfaffenhofen. Wie die Polizei berichtet, brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in Telfs ein und entwendeten aus zwei Handkassen jeweils das Münzgeld – es handelte sich um einen mittleren zweistelligen Betrag. Aus einer weiteren Handkasse wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.

Bei einer Tankstelle in Telfs wurde der Münzbehälter einer Selbstbedienungswaschbox aufgebrochen. Wie viel Bargeld sich darin befand, ist unbekannt. In Pfaffenhofen wurde bei einem Bau- und Gartenmarkt ebenfalls eine Selbstbedienungswaschbox aufgebrochen. Auch hier ist die Höhe des gestohlenen Betrags unbekannt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Vorfällen um die selben Täter handelt. (TT.com)