Neukirchen an der Enknach – Ein 48-jähriger Motorradlenker aus Oberösterreich ist am Freitag im Bezirk Braunau am Inn bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der B147 in Neukirchen an der Enknach. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg hatte zuvor versucht, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Er stieß dabei frontal mit dem Zweiradfahrer zusammen.

Der Motorradlenker aus dem Bezirk Braunau wurde durch die Wucht des Anpralles in eine dicht bewachsene, abschüssige Böschung geschleudert. Er erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (APA)