Lienz – Am Samstagabend ist es in Lienz zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 41-Jähriger Mann war am Abend mit seiner Frau (42) und seinen drei Kindern (21, 19 und 12) im Auto unterwegs. Gegen 21.20 Uhr wollte er auf der B100 nach links zum McDonald‘s einbiegen. Dabei übersah der Kosovar offenbar einen entgegenkommenden Pkw. Dieses Auto wurde von einem 58-jährigen Italiener gelenkt, im Wagen befand sich auch dessen 12-jährige Tochter.

Der Italiener konnte trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten. Es kam zum Zusammenstoß. Sechs Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. (TT.com)