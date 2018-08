Von Michael Domanig

Innsbruck — Fast jeder Mensch kennt wohl das Gefühl zwischen Schock und Ärger, das einen überkommt, wenn man einen wichtigen Gegenstand verloren hat. So auch der Autor dieser Zeilen, dem es im Juni gelungen war, im Regionalzug zwischen Hall und Innsbruck eine Kompaktkamera voll mit beruflich und persönlich nicht ganz unbedeutenden Aufnahmen liegenzulassen. Wenige Tage später kam der erlösend­e Anruf: Ein ehrlicher Finder hatte die Kamera im „Lost and Found"-Servicecenter am Innsbrucker Hauptbahnhof abgegeben.

Was für den „Verlierer" eine nervenaufreibende Situation sein kann, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fundbüro — das etwas versteckt im südlichen Bereich des Bahnhofsgebäudes liegt — ihr täglich Brot. Immerhin würden hier pro Monat im Schnitt 270 Fundgegenstände aller Art abgegeben, erläutert Andreas Dietrich. Er ist Regionalleiter für Tirol und Vorarlberg beim Security- und Reinigungsdienst Mungos, einem Tochterunternehmen der ÖBB-Infrastruktur AG, das eben auch für den Bereich „Lost and Found" zuständig ist. Die Erfolgsquote kann sich sehen lassen: „Immerhin rund 40 bis 50 Prozent der Leute, die den Verlust anzeigen, erhalten ihre Sachen retour", weiß Dietrich.

Was in Tirol in Zügen sowie den 95 Bahnhöfen des Landes gefunden wird, kommt in aller Regel hier ins Servicecenter — einem von sieben Standorten österreichweit (neben Wien, Linz, Salzburg, Villach, Bruck

Mur und Bregenz). Wenn ein Verlustgegenstand mit dem Zug z. B. bis zum Endbahnhof in Wien „mitfährt", wird er hingegen dort aufbewahrt — aber in eine Datenbank eingegeben, auf die alle Mungos-Mitarbeiter in ganz Österreich zugreifen können.

Was sind nun typische Verlustgegenstände? Natürlich „Klassiker" wie Regenschirme, Koffer und Trolleys, Handys und Geldbörsen, meint Hartmut Schober, Teamassistent für Sicherheit und Service bei Mungos, aber z. B. auch Turnbeutel oder GZ-Koffer von Schülern, in der kalten Jahreszeit natürlich Jacken, Kappen und Handschuhe.

Aber auch von deutlich ungewöhnlicheren Objekten wissen Dietrich und Schober zu berichten: Die Palette reicht vom Gebiss (dessen Besitzer übrigens nicht gefunden wurd­e) übers Toupet (bei dem sich der Träger sehr wohl meldete) bis hin zum mit Erde gefüllten Blumentopf.

Für den Fall, dass man etwas im Zug verliert, haben die Experten einige Tipps parat: Für die Nachverfolgung sei es wichtig, sich sofort beim „Lost and Found" zu melden (vor Ort oder unter der Hotline +43 1 93000 97 22 222) — und sich auch gleich zu notieren, welcher Zug mit welcher Abfahrtszeit und welchem Zielbahnhof es war. Natürlich ist auch eine möglichst genaue Beschreibung des Fundgegenstandes hilfreich. Über die ÖBB-Homepage kann man ein­e Verlustmeldung aufgeben — und dort auch Fotos hochladen. Zusätzlich, vor allem bei wertvolleren Objekten, sollte man den Verlust auch der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden, betont Dietrich. „Wir werden von der Polizei verständigt, wenn dort im Zug verlorene Gegenstände abgegeben werden."

Alle 14 Tage gibt das „Lost and Found" am Bahnhof die Objekte an das Fundamt des Stadtmagistrats Innsbruck weiter, ab dann werden die Kunden dorthin verwiesen. „Die Gegenstände bleiben aber weiter in unserer Datenbank verzeichnet", führt Dietric­h aus.

Der erste Weg, wenn man selbst etwas im Zug oder am Bahnhof findet, sollte zum ÖBB- bzw. Mungos-Personal führen: „Ob Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Security- oder Reinigungsmitarbeiter — alle kennen den Prozess, wie sie mit einem Fundgegenstand verfahren müssen", sagen die Experten.

Einen Trend, dass die Bahnkunden mehr verlieren — etwa weil sie durch den Smartphone­gebrauch unaufmerksamer werden —, sehen sie übrigens nicht. Konstant sei auch die emotionale Belastung: „Wer etwas verliert, ist oft aufgelöst — vor allem Urlauber, die meist unter hohem Zeitdruck stehen", meint Schober.

Dabei spielt auch der persönliche, ideelle Wert vieler Dinge eine Rolle, der oft noch viel höher liegt als der Sachwert. Gerade in solchen Fällen seien die Leute teils zu Tränen gerührt, wenn das Verlorengeglaubte noch auftaucht, erzählen Dietrich und Schober. So etwa im Fall eines Deutschen, in dessen Tasche sich neben Tablet und Geldbörse auch eine Taschenuhr befand, die in der Familie seit Generationen weitergegeben wurde. „Er hatte wässrige Augen", erinnert sich Dietrich.

Riesengroß muss auch die Erleichterung bei jenem Sammler gewesen sein, der ein­e dicke Comic-Kollektion aus den 70er-Jahren im Zug verloren hatte. Man habe sogar schon Dankesschreiben aus Japan oder den USA bekommen, etwa wenn ein verlorener Koffer nach Wien nachgeschickt wurde, berichten Dietrich und Schober. Besonders bewegend sei es, einem Kind sein Lieblingskuscheltier zurückzugeben. „Das ist dann die schönste Seite des Berufs", sind sich die beiden einig, „das freut einen selbst."