Spektakuläre Bilder von der A12 bei Silz: Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntag in Fahrtrichtung Innsbruck ein Auto in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Silz war zwar rasch vor Ort und konnte den Brand löschen, vom Fahrzeug war allerdings nicht viel zu retten. Laut ersten Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. (TT.com)