Von Matthias Christler

Innsbruck – Nur weil 3D-Drucker immer besser, günstiger und von mehr Menschen eingesetzt werden, die ihre Produkte nicht mehr kaufen, sondern selbst herzustellen versuchen, müssen nicht massenhaft Fabriken zusperren. Es entstehen dafür neue: Denk-Fabriken, in denen mehrere 3D-Drucker das Bastler- und Heimwerker-Herz höherschlagen lassen. Wie zum Beispiel in der Werkstätte Wattens, wo Christian Teissl das „Center for Rapid Innovation“ leitet. Dort können Start-ups, größere Unternehmen, aber auch Studenten und Privatpersonen die Technologie kennen lernen und ausprobieren. „Der Vorteil ist, dass man sehr schnell sehr individuelle Objekte herstellen kann, zum Beispiel Prototypen“, erklärt Teissl.

In der Debatte um Waffen aus dem 3D-Drucker – zuletzt verbot ein US-Gericht, dass Pläne dafür im Internet veröffentlicht werden – entstand ein falsches Bild, wie die Technologie jetzt schon und vor allem in Zukunft genutzt werden könnte: In jedem Haushalt steht ein 3D-Drucker und je nach Bedarf, egal ob Waffe oder Ersatzteil für die Kaffeemaschine, druckt man sich das Objekt mit ein paar Klicks und innerhalb weniger Stunden aus. Zwei Punkte sprechen dagegen: Erstens kann nicht jeder so ein Gerät bedienen, es werden IT-Kenntnisse benötigt. Zweitens gibt es zwar Heimgeräte in der Preisklasse eines besseren Flachbildfernsehers, aber ohne Pläne und Anleitungen sind diese nicht mehr als eine nette Spielerei.

Deshalb glaubt Teissl, dass sich Zentren durchsetzen mit verschiedenen Geräten, die unterschiedliche Materialien drucken. Inzwischen gebe es schon Drucker, die Holz-Kunststoff-Mischungen verwenden. „Das wird so wie bei Copy-Shops, dass man dort hingeht, wenn man etwas Bestimmtes braucht. Mir gefällt der Gedanke, dass sich viele die Geräte teilen und gemeinsame Ideen kreieren“, sagt er.

Natürlich wird es auch gezielte Einsatzbereiche geben. Teissl weiß vom internationalen Roten Kreuz, dass angedacht ist, 3D-Drucker ins Einsatzgebiet mitzunehmen. „Es kann charmant sein, wenn man etwas für den Kunden oder Patienten sofort ausdrucken kann. Etwa Zahnprothesen in der Medizintechnik.“

Es geht auch größer. In Frankreich wurde im Juli ein einstöckiges Haus mit einer Wohnfläche von 95 m² bezogen, das ein Roboterarm Schicht für Schicht innerhalb von 54 Stunden aufgetragen hat. Ein russischer 3D-Drucker, laut Hersteller der größte seiner Art, kann ein sechsstöckiges Haus aus Beton bauen.

Forscher der Universität von Leeds wollen einen 3D-Drucker sogar fliegen lassen. Er soll auf einer Drohne montiert sein und in der Nacht, wenn wenig Verkehr ist, zu Schlaglöchern schweben und diese stopfen. Man sieht: Die Denk-Fabriken arbeiten fleißig.