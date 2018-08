Von Denise Daum

Innsbruck – Als André Stadler seine Heimat Wuppertal verließ, um 800 Kilometer entfernt in Innsbruck den Posten des Alpenzoo-Direktors anzutreten, hat er jeden Tag Neues entdeckt in Tirol. An seinem Arbeitsplatz ist ihm eines sofort aufgefallen: das Schloss Weiherburg. Nicht nur das Objekt stach ihm ins Auge, sondern vor allem auch die (vermeintliche) Einheit mit dem Alpenzoo. „Die Besucher glauben ohnehin, die Burg gehöre zum Zoo“, sagt Stadler. „Schade fand ich, dass das Gebäude nicht besser genutzt wird.“ Für ihn war deshalb schnell klar: Er will die Weiherburg.

Das geschichtsträchtige Gebäude ist seit über 100 Jahren im Besitz der Stadt Innsbruck, die Verwaltung hat die Innsbrucker Immobilien Gesellschaft (IIG) über. Sowohl bei der Stadt als auch bei der IIG ist Stadler auf offene Ohren gestoßen und kann nun als Verwalter seine zahlreichen Ideen für die Weiherburg ausleben.

Zum einen werden die Verwaltungsräume, die bereits jetzt im nördlichen Teil der Burg sind, erweitert. „Wir brauchen dringend mehr Platz“, betont Stadler. Zum anderen hat der Zoodirektor ganz konkrete Vorstellungen, wie die Gastronomie in Zukunft aussehen soll. Die Räumlichkeiten sind jedenfalls großzügig: ein großes Restaurant, zwei kleinere, ein Biergarten sowie zwei große Säle. „Ich möchte hier eine richtige Eventgastronomie und Angebote wie Business-Frühstück, Seminare, Feiern“, zählt Stadler auf. Besonders für Hochzeiten eigne sich die Location ausgezeichnet – immerhin gibt es auch eine geweihte Kapelle. „Bärenfüttern im Hochzeitskleid. Das ist doch was“, ruft der Zoodirektor aus. Er selbst werde jetzt aber natürlich nicht zum Koch, sondern verpachte die Gastronomie. Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Pächter. Mitte November soll aufgesperrt werden, pünktlich zur Weihnachtszeit mit all ihren Feiern.

Zudem möchte Stadler in den Sälen Ausstellungen organisieren zu verschiedenen Themen wie Artenvielfalt, Umweltschutz oder gar Tierschmuggel. Dazu soll unter anderem auch mit der Uni Innsbruck zusammengearbeitet werden. Dass sich die Bespielung der Weiherburg durch den Zoo auch wirtschaftlich ausgeht, hat sich Stadler ausgerechnet. „Ja, es macht Arbeit. Aber ich bin überzeugt, dass die Burg auch Gewinne abwerfen wird.“

Bürgermeister Georg Willi und IIG-Geschäftsführer Franz Danler freuen sich über die Zusammenarbeit mit dem Alpenzoo. „Durch die Mitbetreuung der Weiherburg durch den Alpenzoo können Synergien erzielt werden. Durch die räumliche Nähe wird die Weiherburg jetzt schon als Teil des Alpenzoos wahrgenommen. Durch das neue Nutzungskonzept sollte in Zukunft der Alpenzoobesucher das noch intensiver wahrnehmen können“, erklärt Danler. BM Willi kann sich zudem vorstellen, dass der Saal des Schlosses in Zukunft vermehrt für Feiern der Stadt genutzt wird.

In Tirol hat sich André Stadler im Übrigen „bestens“ eingelebt. Die Lebensqualität in Innsbruck sei nicht zu übertreffen. Und in seinem Beruf als Zoodirektor – sein Kindheitstraum – fühlt er sich sowieso „pudelwohl. Ich habe einen fantastischen Zoo übernommen und ein tolles Team“, sagt Stadler.