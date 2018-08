Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Vater verletzt, Sohn in Polizeigewahrsam: So endete in der Nacht zum Dienstag ein heftiger Familienstreit in Innsbruck. Die Polizei ging zunächst sogar von einem Mordversuch aus. Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen.

Schauplatz der Attacke war eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Stadtteil Pradl. „Kurz nach 1 Uhr standen plötzlich Polizei-Fahrzeuge vor dem Eingang“, schildert eine Anrainerin: „Mehrere Polizeibeamte liefen durchs Stiegenhaus.“ Der Grund für den Einsatz war „ein Familienstreit“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Die Hintergründe sind allerdings noch nicht restlos geklärt.“

Fest steht mittlerweile, dass ein 22-jähriger Innsbrucker in der Wohnung seinen Vater mit einem Küchenmesser attackiert hat: „Der 52-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Brustbereich und wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht“, erklärt Pupp: „Die Wunde war allerdings nicht lebensbedrohlich.“ Zuvor soll der Sohn auch die Lebensgefährtin des Vaters angegriffen haben. Die Frau überstand die Attacke angeblich ohne gröbere Verletzungen.

Die Polizeibeamten nahmen den 22-Jährigen vorübergehend fest. Der Beschuldigte wurde zunächst im Polizeianhaltezentrum in der Kaiserjägerstraße untergebracht. Das Motiv für den Familienstreit war zunächst unklar: „Der Punkt ist offen, die Befragungen der Beteiligten und Zeugen sind noch nicht abgeschlossen“, so der Leiter des Landeskriminalamtes.

Ob die Attacke als Mordversuch gewertet wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft: „Uns liegt aber noch kein umfassender Bericht vor“, sagt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft.