Innsbruck – Quantenphysiker Hanns-Christoph Nägerl von der Universität Innsbruck hat ein verlockendes Angebot aus Australien erhalten: Eine Forschungsstelle an der University of Queensland und ein damit verbundenes Laureate Fellowship in der Höhe von 1,8 Millionen Euro.

Ob Nägerl dem Ruf nach Australien folgen wird, ist noch offen. „Dieses Angebot ist eine großzügige Auszeichnung für mich persönlich und es unterstreicht auch den internationalen Stellenwert, den die Innsbrucker Physik heute weltweit genießt“, freut sich Nägerl. Der Träger des renommierten Wittgenstein-Preises hat in seiner wissenschaftlichen Laufbahn wichtige Erkenntnisse in der Quantenphysik gemacht.

So wie Nägerl erhalten bis zu 17 Wissenschafter weltweit jährlich ein Forschungsstipendium vom Australischen Forschungsrat. Dadurch sollen führende Forscher aus verschiedensten Disziplinen nach Australien gelockt werden. (TT)