Innsbruck – Der Hochsommer zählt eigentlich nicht zu den beliebtesten Hochzeitsmonaten. Doch dieses Jahr ist das anders: Schuld daran ist eine unscheinbare Zahl und ihre Symbolwirkung – die Acht. Auf die Seite gedreht wird sie zum Symbol für Unendlichkeit, geradezu ideal für das Eheversprechen. Und so gibt es für die Standesämter in Tirol an zwei Tagen besonders viel zu tun: Am heutigen 8.8. und am 18.8.2018. „Wir haben an diesem Mittwoch fünf Trauungen. Mitten unter der Woche“, sagt Markus Tilly vom Standesamt Innsbruck. Es habe sicher mit der Zahl zu tun. „Solch besondere Daten spüren wir nach wie vor.“

Geradezu Heiraten im Akkord heißt es am 18.8. – denn dieser fällt auch noch auf einen Samstag. Der perfekte Hochzeitstag in diesem Jahr. Allein in Innsbruck geben sich an diesem Tag 17 Paare – hoffentlich – das Jawort. „Normalerweise haben wir an Samstagen ungefähr zehn Trauungen“, sagt Tilly. 18 hätte man als Maximum untergebracht, Absagen musste man also nicht erteilen. „Wir haben da extrem lange offen, es finden vormittags und nachmittags Trauungen statt“, sagt der Innsbrucker Standesbeamte. Man habe sich früh darauf vorbereitet, dass an diesem Tag viel los sei.

Ähnlich beliebt ist der 18.8. – im Gegensatz zum heutigen Mittwoch – auch in anderen Teilen Tirols, etwa in Kufstein und Imst: Finden dort heute nur zwei bzw. keine Trauungen statt, ist man am Samstag in einer Woche ausgebucht: Wie viel das in Zahlen für Kufstein heißt, wollte man dort im Standesamt aber nicht verraten. In Imst sind sieben Paare angemeldet, wie Leiter Arnold Grünauer gegenüber der TT sagte. „Normal ist ein Standesbeamter im Einsatz, an diesem Tag sind es aber drei.“ Auch hier hat man sich auf die anziehende Wirkung der Acht eingestellt. Ob diese hält, was sie verspricht, ist wiederum eine ganz andere Sache. (phi)