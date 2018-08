Im Mai sah ein bereits vorbestrafter Deponiearbeiter aus der Umgebung von Innsbruck wieder einmal rot. Wähnte er sich doch in einer „Depponie“, nachdem ein junger Lkw-Fahrer Bauschutt im Humusbereich des Areals abgeladen hatte. Für den folgenschweren Irrtum segelte nicht nur gleich eine Faust in die Fahrerkabine des Lkw, sondern auch Beleidigungen und Drohungen, die über den „Deppen“ weit hinausgingen und hier nicht zitierfähig sind. Gestern am Landesgericht entschuldigte sich der Arbeiter erst beim Lkw-Lenker und sprach von milieubedingten Äußerungen im Zorn. Gerade aufgrund der Konstellation war für Richter Norbert Hofer der Bogen jedoch überspannt worden. „Sicher sind die Sitten am Bau rauer, aber das war ja ein kompletter Aussetzer. Sie haben sich wie ein Verrückter aufgeführt und Drohungen ausgestoßen, die objektiv natürlich geeignet sind, dass jemand in Furcht und Unruhe versetzt wird.“ 2000 Euro Geldstrafe für gefährliche Drohung und versuchte Körperverletzung sowie 150 Euro Gerichtskosten nahm der 45-Jährige an: „Des passt, i brauch koane Ratn!“

Dass man mit der Einrichtung einer Stadtwohnung sorgsam umgehen sollte, zeigte sich für einen 23-Jährigen gestern am Landesgericht. Der Innsbrucker war seinem Prozess wegen schwerer Sachbeschädigung ferngeblieben, nachdem er im April bereits zugestanden hatte, dass er den Rauchmelder der Wohnung heruntergerissen und in den Hof geworfen hatte. Grund: Der Warnmelder war bei Schleifarbeiten immer wieder losgegangen und hatte sogar für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Jene stellte für den ausgelösten Einsatz übrigens 220 Euro in Rechnung. Zur Hälfte bedingte 800 Euro Strafe ergingen bei Gericht für „die Zerstörung einer der Bekämpfung von Katastrophen dienenden Einrichtung“. (fell)