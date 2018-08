Melbourne – An einem australischen Strand sind die Zähne eines vor rund 25 Millionen Jahren lebenden Riesenhais gefunden worden. „Diese Zähne sind von internationaler Bedeutung“, sagten der Paläontologie-Experte und Kurator Erich Fitzgerald am Donnerstag in Melbourne.

Die sieben Zentimeter langen Zähne gehörten demnach zu einem Urzeit-Hai, der mehr als neun Meter lang werden konnte – fast doppelt so groß wie der Weiße Hai. Der Hobby-Fossiliensammler Philip Mullaly wanderte an einem Strand rund hundert Kilometer westlich der Stadt Melbourne entlang, als er den prähistorischen Fund machte. „Ich bin auf der Suche nach Fossilien den Strand entlang gegangen, hab‘ mich umgedreht und ein Glitzern in einem Felsen gesehen“, sagte er. Er sei sofort aufgeregt gewesen, sagte er. „Es war einfach perfekt.“

Die Entdeckung ist nach Angaben Fitzgeralds so besonders, weil bisher weltweit nur selten mehrere Zähne eines Hais gefunden worden seien und es sich außerdem um den ersten derartigen Fund in Australien handle. Bei zwei Expeditionen infolge des Funds fand Fitzgeralds Team in der Gegend mehr als 40 weitere Hai-Zähne, von denen die meisten ebenfalls zu dem Riesenhai gehörten. Einige waren aber auch Zähne von Sechskiemerhaien, die auch heute noch vor der australischen Küste leben und sich von den Überresten von Walen und anderen Meereslebewesen ernähren. „Dieser Fund suggeriert, dass sie so bereits seit mehreren zehn Millionen Jahren leben“, sagte der Paläontologe Tim Ziegler von der Museumsorganisation Museums Victoria. (APA/AFP)