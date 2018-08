Dreieinhalb Jahre Haft hatte der Komplize eines gestern am Landesgericht wegen Suchtgifthandels angeklagten Armeniers bereits ausgefasst. Den 25-jährigen Innsbrucker hatten Glücksspiel, Drogensucht und Arbeitslosigkeit letzten Herbst in eine Schuldenspirale getrieben. Drogenschmuggel direkt aus Tschechien sollte dann gleich zwei Probleme auf einmal lösen: Sucht und Geldnot. So importierte das Duo 2,2 Kilogramm Cannabiskraut über diverse deutsche Grenzübergänge nach Tirol. 1,5 Kilogramm davon hatte der Armenier wieder verdealt. Sein „Glück“: Aufgrund der eigenen Abhängigkeit sank der Strafrahmen auf drei Jahre Haft. Richterin Verena Offer beließ es deshalb bei acht Monaten Gefängnis, widerrief dazu aber gleich weitere 12 Monate Haft an alten Strafen. Dazu muss der rechtskräftig Verurteilte 10.500 Euro an Drogenumsätzen an die Republik fließen lassen.

Fast schon als Drogen-Opa kann man einen bereits mehrfach wegen Drogendelikten angefallenen 57-Jährigen bezeichnen. Nach Haftaufenthalt ließ sich der Pensionist erneut auf massivere Cannabisgeschäfte mit einem Wiener ein. Dies brachte gestern erneut insgesamt 23 Monate Haft ein. (fell)