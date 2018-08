Von Peter Unterweger

Dölsach – Über einen sensationellen Fund in der ehemaligen Römersiedlung Aguntum jubeln die Archäologen der Universität Innsbruck. Es handelt sich um eine silberne Münze, einen Dinar. Sie stammt aus dem ehemaligen nordafrikanischen Königreich Numidia, einst auch eine römische Provinz. Auf der Münze ist der König abgebildet: ein bärtiger Mann mit gelocktem Haar. Die Rückseite ziert eine Tempeldarstellung. Zeitlich wird die Münze den Jahren um 48 bis 46 vor Christus zugeordnet. Das Geldstück ist wenig abgegriffen und in einem sehr guten Zustand.

„50 Jahre nach Christus wurde diese Münze am Forum, dem zentralen Platz der Siedlung, verloren. Wir haben sie heuer dort wiedergefunden“, zeigt sich Grabungsleiter Michael Tschurtschenthaler begeistert. Der Archäologe misst dem antiken Geldstück auch einen hohen materiellen Wert zu. Die Frage, wie die afrikanische Münze vor zweitausend Jahren ihren Weg in die Tiroler Berge gefunden hat, öffnet ein weites Feld für Spekulationen.

In einem Pressegespräch zog der Verein „Curatorium pro Agunto“ Bilanz über die heurige Grabungssaison in der Römerstadt Aguntum.

„25 Personen waren heuer im Einsatz“, berichtete Tschurtschenthaler. Das Team bestand aus Angestellten des Innsbrucker Universitätsinstituts, aus erfahrenen sowie jungen Studenten und freiwilligen Helfern aus der Schweiz und Deutschland. Tschurtschenthaler: „Eine erste Grabung in Aguntum ist für Archäologiestudenten in Innsbruck im Studienplan festgeschrieben.“

Gegen den bedeutenden Münzfund verblassen beinahe die weiteren Gegenstände, die gefunden wurden: eine Siegelkapsel aus Bronze, Schmuckstücke wie Anhänger, oder Teile von Pferdegeschirr. Interessante Erkenntnisse brachte die Freilegung einer massiven Ziegelschicht in einem Raum am Forum. Nach einem Brand des Dachstuhles im 3. Jahrhundert n. Chr. waren die Ziegel zu Boden gestürzt.

„Ein einziger Dachziegel wiegt 13 Kilogramm“, informierte der Grabungsleiter. 1,5 Tonnen Tonfragmente wurden insgesamt freigelegt. Bei einer Menge von 200 Kilogramm konnten die Bruchteile nicht zugeordnet werden. Allein 500 Kilogramm an Zwischenziegeln wurden ausgegraben. Die Wissenschafter konnten an der Oberfläche der Tonplatten originelle Abdrücke entdecken. So fanden sich darauf neben Finger- und Schuhabdrücken der Ziegelmacher auch Spuren von Katzen, Hunden und Vögeln.

Der Saal im so genannten Prunkbau konnte heuer vollständig freigelegt werden. Die Ausmaße sind nun klar: 30 Meter mal zwölf Meter maß der Raum. Er war mit Marmorboden und Fußbodenheizung ausgestattet. Dem Gebäude wird eine soziale Funktion zugeordnet: Gerichtsverhandlungen und Märkte werden hier wohl abgehalten worden sein.

„Curatorium pro Agunto“-Obmann Leo Gomig kämpft unermüdlich darum, finanzielle Förderungen zur Erhaltung des historischen Kulturgutes im Lienzer Talboden zu lukrieren. Gomig berichtete von der Zusammenarbeit mit den Archäologiemuseen in Pieve di Cadore und St. Lorenzen im Pustertal. Gemeinsame Aktivitäten und Kommunikationsmaßnahmen sind Teil eines Interreg-Projektes.

Ein wesentlicher Bereich in Aguntum ist die Sanierung der Mauern. Für diesen Zweck wurden Gelder in Höhe von 400.000 Euro für die nächsten fünf Jahre bewilligt. Damit können jährlich 80.000 Euro für diese Erhaltungsarbeiten eingesetzt werden. Mit der Lienzer Kreativagentur „aberjung“ seien weitere Schritte gesetzt worden, um die Ausgrabungsstätte zu einem Archäologiepark auszubauen, berichtete Gomig.

Das Besucherleitsystem wurde neu gestaltet und auf der Homepage zugänglich gemacht.

Eine App für eine Führung durch die Römerstadt können nun alle Besucher kostenlos an der Kassa herunterladen, auch in englischer und italienischer Sprache. Der virtuelle Rundgang zeigt die Rekonstruktionen der bisher freigelegten Gebäude, Plätze und Straßen. Anschaulich werden diese Darstellungen auch in den neu aufgelegten Prospekten präsentiert. „Die Pläne dokumentieren die unglaubliche Größe der Stadt und informieren spannend über die bisher freigelegten Areale“, so Leo Gomig. Ausgehend von der direkten Beobachtung der Mauerreste entstehe so beim Besucher ein Bild von der Architektur der Anlagen. Eindrücke vom Leben in der einst blühenden Handelsstadt würden nachvollziehbar.

Besonders für Kinder soll die Römerstadt noch attraktiver gestaltet werden. Modelle einer römischen Heizung und eines Aufzuges sind in Arbeit.