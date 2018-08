Enns – Der Donnerstag war der Höhepunkt der Hitzewelle und der bisher heißeste Tag des Jahres in Österreich. Mit 37,3 Grad wurde im oberösterreichischen Enns die höchste Temperatur gemessen. Dahinter folgten die niederösterreichischen Orte Wieselburg mit 37 Grad und Amstetten (36,8 Grad), teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am späten Nachmittag mit.

In der Wiener City waren es laut ZAMG 36,3 Grad. Hitzepole im Burgenland waren Andau mit 35,5 Grad und Eisenstadt mit 35,2 Grad. In Vorarlberg kletterten die Temperaturen am höchsten in Feldkirch, nämlich auf 35 Grad. In Salzburg war es mit 34,6 Grad an der Messstation Freisaal besonders heiß. Die Kärntner schwitzten am meisten in Feistritz ob Bleiburg, wo die Messungen 34,3 Grad ergaben.

34 Grad in Innsbruck

Die wärmsten Orte in Tirol waren laut ZAMG Innsbruck (Messstelle Universität) und Kufstein mit jeweils 34 Grad. Danach folgten Landeck (33,8) sowie Haiming und Kössen mit je 33,4 Grad.

In der Steiermark kletterte der Thermometer in Deutschlandsberg (33,4 Grad) am höchsten. Kornat (990 Meter Seehöhe) in Kärnten war am Donnerstag der kühlste Ort unter 1000 Metern Seehöhe mit 26,5 Grad.

Wieder hitzefrei für Wiener Fiakerpferde

Nach Mittwoch haben Wiens Fiakerpferde auch am Donnerstag hitzefrei bekommen. Die Temperatur in der Innenstadt kletterte am Nachmittag erneut über die 35-Grad-Marke, wie das Rathaus mitteilte. Ab dieser Grenze schreibt das Gesetz vor, dass der Kutschenbetrieb für den Rest des Tages eingestellt werden muss. Bei einem Verstoß drohen Strafen zwischen 140 und 3.500 Euro.

Abkühlung am Freitag

Eine Unterbrechung der extremen Hitze wird es an den kommenden zwei Tagen geben. Eine Kaltfront bringt von Westen nach Osten Abkühlung nach Österreich. Danach stellt sich abermals sommerliches Wetter ein. (APA, TT.com)