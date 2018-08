Derbyshire — Diesen Einsatz wird die Feuerwehr in Derbyshire nicht so schnell vergessen: Beim Löschen eines Brandes in einer Plastikfabrik schoss plötzlich ein sogenannter Feuertornado in die Höhe. Die Einsatzkräfte posteten ein Video des eindrucksvollen Phänomens auf Facebook und sorgten bei den Usern für Staunen.

Es handelt sich um keinen echten Tornado, sondern eher um einen Luftwirbel. Bedingung für die Entstehung ist eine bodennahe Überhitzung der Atmosphäre. Bei einem Feuertornado wird durch die Luft ständig neuer Sauerstoff zugeführt, der dafür sorgt, dass die Verbrennung sehr intensiv wirkt. (TT.com)