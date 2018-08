Innsbruck – Die Problematik von wildernden Hunden ist in Tirol nicht ganz neu, bekommt aber mit der stetig steigenden Zahl von Hundebesitzern neue Brisanz. Erst vor wenigen Tagen musste ein Bezirksjäger nahe Innsbruck in einem Erholungsgebiet für Spaziergänger ein halbtotes Reh auffinden, bei dem er zuerst an einen Wolf dachte, weil das Tier derart heftig zugerichtet war. Der gerufene Veterinärarzt stellte dann aber fest, dass es mindestens zwei Hunde waren, die das Tier am Gewissen haben. Die Besitzer konnten im Nachhinein nicht ausgeforscht werden – somit bleibt der Vorfall ohne Konsequenzen.

In etwa 100 nachgewiesene Fälle von gerissenen Tieren zählt die Jägerschaft im gesamten Landesgebiet jährlich – die meisten davon im städtischen Bereich von Innsbruck, zu dem u. a. auch Orte wie Vill oder Igls gehören.

Zehn Stück gerissenes Wild in einem Jahr seien allein in ihrem Gebiet die aktuelle Zahl, was nur die „Spitze des Eisbergs ist“, sagt Fiona Arnold, Bezirksjägermeisterin in Innsbruck-Stadt. Gezählt werden nämlich nur die nachweislich von Hunden getöteten Rehe. Viele Tiere würden aber zu Tode gehetzt irgendwo vor Erschöpfung enden. Deshalb rechnen Tirols Jäger mit einer viel höheren Dunkelziffer, als es die Statistik zutage bringt.

Ein paar Kilometer weiter weg von Innsbruck sagt Thomas Messer, Bezirksjägermeister von Innsbruck-Land, dass überall dort, wo die Gemeinden eine Leinenpflicht verordnen, die Lage besser sei. Er habe nur mit Einzelfällen von gewilderten Tieren zu tun. Generell sei es aber problematisch, wenn Spaziergänger, die den Jagdtrieb ihres Tieres oft unterschätzen, ihren Hund auf Wald und Wiese frei herumlaufen lassen würden. So schnell könnten viele gar nicht schauen und das Tier sei weg. Den meisten Menschen sei nicht bewusst, dass es auch in Naherholungsgebieten der Stadt viele Wildtiere gebe. Rund um Innsbruck gibt es u. a. etwa Rehe, Füchse, Hasen oder auch Spielhähne. Als Bezirksjägermeisterin der Stadt Innsbruck plädiert Arnold dafür, dass es mehr Angebote für Hunde und ihre Besitzer abseits von Wald und Wiese geben soll. Fakt sei nun mal, dass sich immer mehr Menschen einen Hund zulegen würden, da brauche es eben auch mehr freie, attraktive Parcours oder Anlagen für hundebesitzende Bürger. Jeder Hund müsse sich auspowern können: „Wenn der Hund dann im Wald plötzlich freiem Wild begegnet, folgt er nur seinem natürlichen Jagdtrieb. Je nach Rasse steckt das in ihm drin. Deshalb müsste man Hundebesitzern mehr freien Raum, eine bessere Infrastruktur anbieten“, sagt Arnold. Die Stadt Innsbruck listet derzeit übrigens sieben so genannter „Hundewiesen“ auf.

Dass viele Besitzer von Hunden oftmals nicht wüssten, wie ihr Hund reagiert, wenn er auf Wild trifft, sieht auch der stellvertretende Landesveterinär und städtischer Amtstierarzt Paul Ortner so. Generell aber sei es ein steigendes Problem, dass die Zahl jener Menschen mit Hund zunimmt, die eigentlich für das Tier zu wenig Zeit und zu wenig Raum haben.

Zahlen & Fakten

Hunde. Noch im Jahre 2007 waren in Innsbruck 3000 Hunde gemeldet. Aktuell sind es knapp über 4000. Damit ist die Zahl der Hunde allein in der Landeshauptstadt in den letzten sieben Jahren um etwa ein Drittel gestiegen. Laut Heimtierdatenbank sind 24.303 Hunde registriert. Das Hundesteueraufkommen hat sich in den letzten zehn Jahren von 1,055 Mio. Euro auf 1,790 Mio. Euro erhöht. Fakt ist, dass es in Österreich – auch Tirol – noch nie so viele Hunde gegeben hat wie jetzt.

Meldepflicht. Seit 2010 müssen alle in Österreich gehaltenen Hunde mit einem Microchip gekennzeichnet sein. Hunde, die aus anderen EU-Ländern nach Österreich verbracht werden, müssen ebenfalls mit einem Microchip gekennzeichnet sein. Wer seinen Hund nicht in der Heimtierdatenbank meldet, begeht eine Verwaltungsübertretung und muss mit Geldstrafen (bis zu 3750 Euro) rechnen.