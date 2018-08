In einem Video, das momentan auf Facebook und im Internet kursiert, sieht man wie eine kleine Ameise in Amerika ihren wohl größten Diebstahl begeht. Sie klaut einen Diamanten, der fast so groß ist wie sie selbst. Immer wieder dreht sich das Insekt um - fast so als ob es sich beobachtet fühlen würde.

Lustig ist aber nicht nur das Video, sondern auch die Kommentare unter dem Video auf Youtube. Viele Nutzer machen Witze und kommentieren: "Stellt euch vor, ihr müsstet eurem Boss erklären, dass ein Diamant von einer Ameise gestohlen wurde." oder "Alle machen sich lustig über das Tier, aber stellt euch vor, ihr würdet einen Diamanten finden, der so groß ist wie ihr selbst." Andere sind der Meinung, dass nur der neue Marvel-Film "Ant-Man and the Wasp" dahinter stecken kann: "Der neue Ant-Man Film sieht super aus!"

Ob der kleine Dieb am Ende noch gestellt wurde oder mit seiner Beute davon gekommen ist, wissen wir nicht. (tb)