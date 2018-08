Wörgl – Nach einem schweren Feuerunfall wurde Mary bekanntlich im vergangenen Herbst an der Innsbrucker Klinik erfolgreich operiert. Seither müssen die großflächigen Narben zwischen Bauch und Oberschenkeln regelmäßig gepflegt werden – was in ihrer Heimat Ghana eine große Herausforderung darstellt. Um den Heilungserfolg sicherzustellen, ist es notwendig, dass die Fünfjährige wieder zur medizinischen Kontrolle nach Tirol kommt. Außerdem muss sie Kompressionshosen tragen, die speziell in Deutschland angefertigt und bei einer Innsbrucker Firma angepasst werden müssen. Die ganze Prozedur der Nachbehandlung schafft nun ein neues Problem: „Mary sollte zur Nachsorge in den nächsten Jahren in Abständen von etwa sieben Monaten nach Tirol kommen“, erklärt Elisabeth Cerwenka, die sich um das Kind kümmert, „das ist aber schon rein logistisch äußerst schwierig, weil allein die Beschaffung der Visa jedes Mal ein aufreibender Prozess ist. Außerdem wird das Mädchen ständig für mehrere Wochen aus seiner gewohnten Umgebung gerissen. Und wenn sie sich bei uns eingewöhnt hat, muss sie wieder zurück nach Ghana.“ Nicht einfach für das Kind, denn Mary fühlt sich sehr wohl hier. Sie kann über den Wörgler Verein „komm!unity“ derzeit den Kindergarten in Bad Häring besuchen und wohnt mit ihrem Begleiter Samuel in einem Appartement in Kirchbichl, das kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Elisabeth Cerwenka sorgt mit kleinen Ausflügen und neuen Erfahrungen für Abwechslung: So lernte das Mädchen heuer im Kirchbichler Strandbad schwimmen. Ein eigenes Problem ist die Finanzierung. Eine einzige Kompressionshose kostet 2000 Euro, dazu kommen Reise und Aufenthaltskosten, die Behandlung in der Klinik etc. Umso mehr freut sich Elisabeth Cerwenka über jede Spende, mit der Mary bis jetzt unterstützt wurde.

Neben dem Einsatz für Mary geht Cerwenkas Engagement für ihre Schützlinge in Ntronang übrigens unvermindert weiter. Nächste Aktion ist ein Containerversand mit dringend benötigtem Krankenhaus-Equipment, darunter 39 Betten, die im KH St. Johann ausgemustert wurden (die Matratzen kommen vom Sanatorium Hochrum), Rollstühle etc. sollen auch für Krankenhäuser in der nächsten Umgebung von Ntronang zur Verfügung gestellt werden. Unterstützung bekommt Cerwenka von der Niederndorferin Gudrun Kaltschmid, die zahlreiche sonstige Hilfsgüter und die Transporte organisiert hat. Per Container werden diese von Hamburg aus per Schiff nach Ghana gebracht. Eine kostspielige Reise: „Der letzte Versand hat rund 13.000 Euro gekostet“, weiß Cerwenka. Das Geld dafür sammelt sie beim großen Benefizkonzert am 1. Dezember im Wörgler Komma. Weiterhin sind aber natürlich Spenden jederzeit willkommen.

Infos: www.grenzenlos-helfen.at. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Wörgl eingerichtet: IBAN AT34 2050 6001 0111 8040, lautend auf Elisabeth Cerwenka. (hn)