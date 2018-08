Von Alexandra Plank

Innsbruck – Brasilien goes Vorarlberg, heißt es derzeit bei unserem westlichen Nachbarn. „Im brasilianischen Dreizehnlinden, das von Tiroler Auswanderern gegründet wurde, soll die Milchwirtschaft ausgebaut werden“, bestätigt Josef Lanzinger, Obmann des Tiroler Almwirtschaftsvereins. Was die Verarbeitung von Milch auf den Almen betreffe, habe Vorarlberg die Nase vorn. „In Vorarlberg wurden die Tiere seit jeher vom Heimbetrieb auf die festen Almdörfer getrieben, dort wurde die Milch gleich verarbeitet.“

Doch auch Tirol statten die Nachkommen der Auswanderer von Dreizehnlinden gerne einen Besuch ab. So manche schlägt in der Heimat ihrer Großmutter wieder Wurzeln (siehe untenstehenden Artikel). Bei der Milchverarbeitung am Berg hat Tirol aber noch Luft nach oben. Dabei ist es jene Region im Alpenraum, gefolgt von Graubünden, wo es die meisten Melkalmen gibt. Mehr als 56 % der in Tirol gehaltenen Milchkühe verbringen den Sommer auf der Alm, österreichweit gehen nur 10 % der Milchkühe auf die Alm. Mehr als 90 % der Tiroler Almmilch werden im Tal zu hochwertigen Milchprodukten, nur 9 % der auf der Tiroler Alm gewonnenen Milch werden indes auf der Alm verarbeitet.

Vorarlberg produziert viel weniger Almmilch als Tirol (Tirol: 38 Millionen Liter, Vorarlberg: 16 Millionen Liter), allerdings wird im Ländle die Hälfte der Almmilch in der Höhe zu Käse gemacht. Auf Tirols Almen sind es indes nur 4 Millionen Liter. „Wir versuchen jene Betriebe, die auf den Almen kasen, zu unterstützen und den Stand zu halten. Neue zu gewinnen ist schwierig, weil das sehr aufwändig ist und man auch das nötige Personal braucht“, so Lanzinger. Was die Schnupperkaser aus Brasilien den Vorarlbergern sind, sind die bayerischen Nachbarn den Tirolern. Immer mehr Süddeutsche würden sich für eine Tätigkeit auf einer Milchalm interessieren, sagt Lanzinger. „In Bayern werden kaum Tiere, die gemolken werden müssen, auf die Alm gebracht“, erklärt der Tiroler Obmann den Trend. Mittlerweile würden bei einwöchigen Crashkursen zum Einstieg in die Almwirtschaft bereits die Hälfte der Teilnehmer aus Bayern stammen. „Auch ein Paar, das in der Führungsetage von Bayer war, wollte unbedingt auf eine Alm. Erst waren sie geschockt, wie viel Arbeit das ist, 30 Kühe jeden Tag zweimal zu melken, aber sie haben durchgehalten“, freut sich der Fachmann.

„Auf tirolerischen Almen, bei die Küah, bei die Kalmen, da gibt’s halt a Lebn, dass koan schöners kant gebn“, heißt es in einem Volkslied. Ganz so einfach ist es nicht. Vier Monate ohne einen Tag Pause müssen bewältigt werden. Heuer kommt die Trockenheit hinzu. „Landesweit wurden von über 30 Milchalmen die Tiere schon abgetrieben. Viele Almen werden von der Feuerwehr mit Wasser beliefert“, so Lanzinger. Man versuche die Tiere so lange wie möglich oben zu behalten. „Es ist leichter, Heu hinauf zu liefern und die Tiere das Karge abgrasen zu lassen, als das Problem der Futterknappheit weiter ins Tal zu verlagern.“