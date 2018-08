Am kältesten : In Seefeld (1180 m) sanken die Temperaturen am 2. und 10. Februar 1956 und in Kitzbühel (783 m) am 14. Jänner 1963 auf den Rekordtiefstwert von minus 32,5 Grad Celsius. Am wärmsten : Am 3. August 2013 wurden in Lienz (661 m) 38,9 Grad Celsius gemessen. Stärkster Jahresniederschlag : 1970 regnete es in Pertisau (936 m) insgesamt 2199 Millimeter. Stärkster Tagesniederschlag : In Reutte (842 m) regnete es am 21. Mai 1996 stolze 212,5 Millimeter. Der meiste Schnee an einem Tag : In Sillian (1100 m) fielen am 1. Februar 1986 ganze 170 Zentimeter Neuschnee. Größte Schneehöhe (unter 1500 m) : Am 7. Februar 1951 und am 1. Februar 1986 lagen in Sillian 2,2 Meter Schnee. Größte Schneehöhe (Berg) : Am Hafelekar (2261 m) erreichte die Gesamtschneehöhe am 11. März 1945 unglaubliche 5,7 Meter. Stärkste Windböe (Berg) : Am 6. November 1997 beschleunigte der Föhn am Patscherkofel (2247 m) auf 216 km/h. Stärkste Windböe (unter 1500 m) : Eine Gewitterböe blies am 30. Juli 2017 am Flughafen Innsbruck mit 164,5 km/h. (Quelle: ZAMG)