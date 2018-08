Rom — Mitten im historischen Zentrum von Rom ist das Dach einer Kirche zum großen Teil eingestürzt. Dabei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

#Roma #30ago 15.00, crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, in via San Pietro in Carcere. Al momento non risultano persone coinvolte, #cinofili, squadre ordinarie e #speleo #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/jv6A6xXZHB

Die Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami liegt am Forum Romanum und am Kapitol-Hügel, die zu den größten Touristenmagneten der italienischen Hauptstadt gehören. Zum Zeitpunkt des Einsturzes am Donnerstagnachmittag sei das historische Gebäude, in dem vor allem Hochzeiten gefeiert werden, geschlossen gewesen, berichteten lokale Medien. (dpa)

#Roma #30ago 16:30, proseguono le verifiche dei nuclei #cinofili #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte nel crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami pic.twitter.com/WLR6q8vEA3

