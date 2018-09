„Als Bezirkshauptmannschaft sind wir keine eigene Verwaltungsebene, wie manche glauben“, erklärt der Bezirkshauptmann von Innsbruck-Land, Herbert Hauser. Die BH „ist eine vorgeschobene, dezentrale Landesdienststelle“. Prinzipiell „soll die Gemeinde erste Anlaufstelle sein“, die BH komme den Menschen dann vor Ort weiter entgegen.

Die BH Innsbruck-Land ist für gut 178.000 Einwohner verantwortlich. Vom Reisepass über den Führerschein, „dann auch die Bauarbeiterurlaubskasse, die Hunde, die Gewerbeaufsicht bis hin zum Wirtschafts- und Berufsrecht – unsere Themen umfassen gut 600 Zuständigkeiten“. Allein in der Innsbrucker Gilmstraße stehen dafür 243 Mitarbeiter zur Verfügung, „105 davon in Teilzeit“, wie der Bezirkshauptmann stolz hinzufügt. 0,1 Prozent der Wohnbevölkerung treten täglich mit dem Amt persönlich in Kontakt. „Das sind 180 bis 200 Personen. Die meisten Anliegen, so rund 150, können in der Servicezone im Parterre von 20 Mitarbeitern erledigt werden.“ 30 bis 40 Ratsuchende verteilen sich auf das restliche Haus, „rund zehn Prozent kommen zu mir“, sagt Hauser.

Die große Herausforderung sieht der Bezirkshauptmann „im Schritthalten mit den Kommunikationstechnologien“. Diesen stehe man natürlich sehr offen gegenüber, „aber in manchen Fällen ist die persönliche Kommunikation oft besser“.

Die Bezirkshauptmannschaften haben in den 150 Jahren Regime und Kriege überstanden – „wahrscheinlich, weil man nie etwas Besseres gefunden hat“. (pascal)