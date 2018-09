Oberwang – Bei einem Autobusbusbrand am Dienstagabend auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich hat es unter den 39 Insassen keine Verletzten gegeben, obwohl das Fahrzeug innerhalb von Minuten komplett zerstört wurde. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Der 34-jährige Lenker aus Polen war mit seinem Bus in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er gegen 21.15 Uhr im Gemeindegebiet von Oberwang im Bezirk Vöcklabruck im Rückspiegel Rauch und Flammen am rechten Heck des Fahrzeuges bemerkte. Er bremste sofort und blieb auf dem Pannensteifen stehen.

Er und seine 38 Fahrgäste flüchteten aus dem Reisebus. Sie versuchten noch, ihr Gepäck aus dem Kofferraum zu holen. Das gelang auch zum Teil, aber binnen Minuten stand das Fahrzeug in Vollbrand. Helfer von vier Freiwilligen Feuerwehren benötigten für die Löscharbeiten eine Dreiviertelstunde. Die Westautobahn war wegen des Zwischenfalles rund eine Stunde gesperrt. Ein Ersatzbus brachte die Reisegruppe in ihre Unterkunft. (APA)