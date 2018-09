Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Wahlerfolg von Recep Tayyip Erdogan bei der türkischen Präsidentenwahl im Sommer hat für seine Tiroler Anhänger ein teures Nachspiel. Zumindest für jene, die den Sieg mit einem Hupkonzert beim Autokorso in Innsbruck und Hall feierten. Wie Florian Greil, Leiter des Innsbrucker Strafamtes, bestätigt, erhielten die damals angezeigten Teilnehmer jetzt die Strafbescheide. „Die Geldbußen liegen zwischen 80 und 120 Euro“, sagt der Polizeijurist.

Zur Erinnerung: Als am Abend des 24. Juni Erdogans Wahlsieg feststand, formierte sich in der Tiroler Landeshauptstadt ein Autokorso. Wie die Polizei später mitteilte, fuhren etwa 120 Anhänger des türkischen Präsidenten mit 40 Autos durch Innsbruck und Hall. Mit den Verkehrsregeln nahmen es die Teilnehmer nicht allzu genau. Laut Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler missachteten die Lenker Sperrlinien und rote Ampeln, schalteten die Warnblinkanlagen ein und veranstalteten ein Hupkonzert. Insgesamt erstatteten die Polizeibeamten 65 Anzeigen, nachdem sie den Konvoi am Mitterweg im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au aufgelöst hatten. Zahlreiche Teilnehmer kamen ungeschoren davon, einige erhielten gleich mehrere Anzeigen. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, dürfte der Korso spontan wie ein Flashmob in den sozialen Netzwerken organisiert worden sein.

„Wir haben die Strafen vorwiegend wegen des unerlaubten Betätigens der Hupe verhängt“, sagt der Leiter des Strafamtes. Der Grund: „Das Hupen ist im Verkehr als Warnsignal vorgesehen und soll ernst genommen werden. Wenn jeder hupt, hört niemand mehr darauf.“ Greil weist aber darauf hin, dass das Strafamt nur für die in Innsbruck wohnhaften Teilnehmer zuständig ist.

Ein guter Teil der Strafverfahren fällt je nach Wohnort der Korsoteilnehmer in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Bezirkshauptmannschaften.