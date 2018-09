Bürgermeister a.D. Gottfried Hanser, Uderns: Verdienste um die Gemeinde Uderns und das Gemeinwohl Hanspeter Blaickner, Wiesing: Verdienste um die Blasmusik in Tirol Ökonomierat Franz Egger, Schwaz: Verdienste um die Landwirtschaft und die Molkereigenossenschaft Hansjörg Elsler, Meran: Verdienste um das Sozialwesen und die Gewerkschaft Bürgermeister a.D. Günter Fankhauser, Mayrhofen: Verdienste um die Gemeinde Mayrhofen und das Gemeinwohl Pater Peter Fritzer, Innsbruck: Verdienste um die Katholische Kirche, insbesondere um das Jesuitenkolleg Bürgermeister a.D. Walter Gaim, Prutz: Verdienste um die Gemeinde Prutz und das Sozialwesen im Bezirk Landeck Dr. Robert Gamper, Bozen: Verdienste um die Katholische Kirche Heinrich Gasser, Bozen: Verdienste um das Kulturwesen Gervasio Giusti, Bozen: Verdienste um das Gemeinwohl Bürgermeister a.D. Josef Grander, St. Johann in Tirol: Verdienste um die Gemeinde St. Johann in Tirol und das Gemeinwohl Franz Hauser, Kurtatsch: Verdienste um das Vereinswesen und das Gemeinwohl Bürgermeister a.D. Kurt Heel, Inzing Verdienste um die Gemeinde Inzing und das Sozialwesen Barbara Hellweger-Schiestl, Sistrans Verdienste um das Sozialwesen Carl Philipp Hohenbühel, Eppan Verdienste um das Kulturwesen Ingrid Hueber, Innsbruck Verdienste um die Tiroler Wirtschaft Hermann Kirchmair, Axams Verdienste um das Sicherheitswesen am Flughafen Innsbruck Dieter Knoll, Bozen Verdienste um das Sport- und Sozialwesen Theresia Köll, Matrei in Osttirol: Verdienste um das Sozialwesen und das Gemeinwohl Dr. Markus Kostner, Axams: Verdienste um die Österreichische Wasserrettung Maximilian Lamberg, Kitzbühel: Verdienste um den Sport, das Kulturwesen und das Gemeinwohl Erika Larcher, Fliess: Verdienste um das Sozialwesen Otto Leist, Sistrans: Verdienste um den Gewerkschaftsbund Elfriede Moser, Innsbruck: Verdienste um die Arbeiterkammer Tirol und das Gemeinwohl Oberst Herwig Müller, Innsbruck: Verdienste um das Militärwesen in Tirol Bürgermeister a.D. Siegfried Neururer, Arzl im Pitztal: Verdienste um die Gemeinde und das Gemeinwohl Bürgermeister a.D. Helmut Oppacher, Rettenschöss: Verdienste um die Gemeinde Rettenschöss und das Gemeinwohl Ökonomierat Peter Pfeifer, Innsbruck: Verdienste um das Innungswesen Paula Prasser, Kitzbühel: Verdienste um das Sport- und Vereinswesen Maximilian Riedel, Kitzbühel: Verdienste um die Tiroler Wirtschaft und den Standort Tirol Bürgermeister a.D. Otto Riedmann, Forchach: Verdienste um die Gemeinde Forchach und das Gemeinwohl Mag. Hartwig Christian Röck, Pettneu am Arlberg: Verdienste um das Schützenwesen in Tirol Luise Rupert, Kitzbühel: Verdienste um die Gleichstellung und das Gender Mainstreaming Ökonomierätin Theresia Schiffmann, Weerberg: Verdienste um die Landwirtschaft und das Tiroler Heimatwerk Manfred Schullern, Innsbruck: Verdienste um die Tiroler Tradition, insbesondere der Tiroler Kaiserjäger Georg Steixner, Schönberg im Stubaital: Verdienste um die Wirtschaft Tirols Franz Tauber, Feldthurns: Verdienste um die Wirtschaft und den Tourismus Bürgermeister a.D. Leonhard Widauer, Unterperfuss: Verdienste als Bürgermeister der Gemeinde Unterperfuss Oberst Markus Widmann, Kramsach: Verdienste um die Sicherheit im Straßenverkehr als Leiter der Landesverkehrsabteilung Tirol Prof. Dr. Martin Widschwendter, Mieming: Verdienste um das Gesundheitswesen, insbesondere in der Krebsforschung Bürgermeister a.D. Florian Wörle, Pinswang: Verdienste um die Gemeinde Pinswang und das Gemeinwohl Dr. Erwin Zanier, Kufstein: Verdienste um das Ärztewesen in Tirol