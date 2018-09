Miami – Banges Warten: Der Südosten der USA bereitet sich auf einen besonders starken Hurrikan vor. Mittwochfrüh (Ortszeit) bewegte sich „Florence“ weiter auf die Küste der Staaten North und South Carolina zu. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 soll voraussichtlich am Freitag zeitig in der Früh auf Land treffen, teilte das nationale Hurrikanzentrum NHC mit. Experten verzeichneten Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h.

Das Hurrikanzentrum in Miami warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten, starkem Regen und extremen Winden in North und South Carolina sowie in Virginia. Die Experten sprachen von „katastrophalen Springfluten“ und deutlich erhöhten Pegelständen von Flüssen. Der Wirbelsturm bringe extremen Wellengang und starke Strömungen. Auch Hunderte Kilometer entfernt seien seine Auswirkungen zu spüren.

Trump: „Bringt euch in Sicherheit“

Präsident Trump hat die Menschen an der Südostküste der USA am Mittwoch aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Sturm komme schnell näher und werde bald auf die Küste treffen, sagte er in einem Video, das er am Mittwoch auf Twitter veröffentlichte. Mit Blick auf den Hurrikan mahnte er: „Geht ihm aus dem Weg. Spielt keine Spielchen mit ihm. Er ist groß.“ Bei einem Treffen mit Journalisten im Weißen Haus sagte er: „Dieser Hurrikan wird sehr stark sein, sogar stärker als das, was man in Jahrzehnten gesehen hat.“ Er forderte den US-Kongress auf, sich darauf vorzubereiten, eventuell Hilfsgelder zu genehmigen. Wegen des Hurrikans sagte er für Ende der Woche mehrere Wahlkampfauftritte ab.

Zugleich versicherte Trump, die US-Behörden seien gerüstet für das Unwetter. „Wir werden damit fertig, wir sind bereit.“ Alle Vorbereitungen seien getroffen. „Aber trotzdem können schlimme Dinge passieren.“ Er rief dazu auf, die gefährdeten Küstengebiete zu verlassen. „Wir wollen, dass alle in Sicherheit sind.“

In einem anderen Tweet gab Trump den US-Behörden und sich Bestnoten für den Umgang mit mehreren Hurrikans, die im vergangenen Jahr die USA heimgesucht hatten – in Texas und Florida. Auch in Puerto Rico habe man einen „großartigen Job“ gemacht. Zugleich kritisierte er den Bürgermeister der dortigen Hauptstadt San Juan als „völlig inkompetent“.

Wirbelsturm „Maria“ hatte Puerto Rico im vergangenen September weitgehend zerstört. Trumps Regierung war für mangelhafte Hilfe nach dem Hurrikan scharf kritisiert worden.

Nicht alle wollen ihr Haus verlassen

Nahezu eineinhalb Millionen Menschen waren aufgerufen, die Küstenregion zu verlassen. Viele folgten offenbar dem Aufruf, denn die Behörden registrierten viel mehr Verkehr als üblich. Dies berichtete etwa Brenda Bethune, die Bürgermeisterin des Urlaubsortes Myrtle Beach in South Carolina. Die Polizei kehrte in dem Bundesstaat laut dem Sender CNN die Fahrtrichtung auf einigen Straßen um, damit die Menschen leichter fliehen können. „Florence“ sei einer der stärksten Wirbelstürme an der US-Ostküste der vergangenen Jahrzehnte, sagten Meteorologen. Binnen weniger Stunden war er von der Kategorie 2 auf 4 hochgestuft worden und könnte sogar noch nah an die höchste Stufe - Kategorie 5 der Saffir-Simpson-Skala – herankommen, berichtete CNN. Das würde Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde bedeuten.

Trotz der Warnungen wollten mehrere Menschen ihre Häuser Fernsehberichten zufolge nicht verlassen und richteten sich auf den Hurrikan ein. Der Sender zeigte Bilder von Menschen, die sich unter anderem mit Wasser, Seilen und Batterien eindeckten. Das NHC warnte davor, den Sturm zu unterschätzen. NHC-Experte Richard Henning sagte CNN: „Es gibt nichts, was den Sturm aufhalten könnte, noch stärker zu werden.“

Vermutlich am Donnerstagmorgen erste Winde auf Land

Erste starke Winde von „Florence“ könnten sich bereits von Donnerstagmorgen (Ortszeit) an den Küstengegenden bemerkbar machen, wie auf einer Karte des Zentrums zu erkennen war. Für South Carolina, North Carolina sowie für Virginia gab das Hurrikan-Zentrum eine Warnung vor lebensbedrohlichen Sturmfluten und Regenfällen aus. Für die drei Staaten war vorsichtshalber bereits am Sonntag der Notstand ausgerufen worden, um sich für den Sturm zu wappnen. Am Dienstag tat dies die Bürgermeisterin von Washington D.C., Muriel Bower, auch für die US-Hauptstadt. Diese grenzt nördlich an Virginia.

Die Prognosen der Meteorologen lassen Schlimmes befürchten: Auch wenn der Hurrikan über Land schnell an Kraft verlieren werde, warnen sie vor extremen Regenfällen, großflächigen Stromausfällen, lebensgefährlichen Sturmfluten und Überschwemmungen. Auf Fotos in US-Medien war zu sehen, wie fieberhaft Häuser verbarrikadiert wurden. US-Fernsehsender zeigten Bilder von leergekauften Supermarktregalen und langen Schlangen vor Tankstellen.

Besonders gefährlich seien nicht die Winde des Hurrikans, sondern die Sturmfluten, die er auslöse, zitierte CNN die Nationale Katastrophenschutzbehörde FEMA. „Sturmfluten haben das größte Potenzial, die größte Zahl an Menschen zu töten. Und sie haben das größte Zerstörungspotenzial“, hieß es dort. Die erwarteten Regenmassen zwischen 38 und 76 Zentimetern könnten ferner Flüsse über die Ufer treten lassen und Erdrutsche auslösen, warnte das Hurrikan-Zentrum.

„Isaac“ wirbelt auf Karibikinseln zu

Weiter südlich im Atlantik bewegt sich der Sturm „Isaac“ auf die Karibikinseln zu. Ungefähr 1500 Kilometer östlich von „Isaac“ tobt derzeit auch noch Hurrikan „Helene“ mit Windgeschwindigkeiten von 175 Kilometern pro Stunde im Atlantik. Wegen seines prognostizierten Nordkurses, der ihn in kältere Gewässer führt, birgt er aber kaum Gefahr, jemals Land zu erreichen.

Die Hurrikan-Saison hatte Anfang Juni begonnen. Die Tropenstürme im Atlantik und Pazifik werden jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge benannt. „Florence“ ist damit der sechste in dieser Saison – er hat sich allerdings Zeit gelassen auf seinem Weg an die Küste. Der Sturm „Gordon“, der sich erst nach „Florence“ gebildet hatte, war bereits Anfang September von Mexiko aus auf die Südküste der USA getroffen und hatte dort gewütet – ein Kind kam ums Leben. (TT.com, APA/dpa)