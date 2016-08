Von Markus Schramek

Innsbruck – Hunde an die Leine? Das ist eine beliebte Streitfrage. Eh schon wissen: Den einen sind ihre Vierbeiner liebgewonnene Begleiter auf allen Wegen. Bei manch einem Passanten bricht dagegen der kalte Schweiß aus, wenn ihm so ein Tier leinenlos entgegenläuft.

Was also tun? Ein schwieriges Unterfangen. Zuständig sind die Bürgermeister und die Gemeinderäte: Sie können eine Leinenpflicht verordnen. Allen Recht machen werden sie es damit aber auch nicht, egal, ob den Hundehaltern oder den Hundelosen.

Was immer die Ortschefs auch verordnen: Sie fassen eine stark nachgefragte Rechtsmaterie an. Zum Thema Hund gibt es juristische Erkenntnisse bis ganz oben. 2011 landete eine Auseinandersetzung gar beim Verfassungsgerichtshof (VfGH).

In Schwung gebracht wurde das Rechtskarussell von einer Hundehalterin in Münster im Unterland. Sie berief gegen eine Strafe, die sie ausgefasst hatte, nachdem sie ihren Hund ohne Leine laufen ließ.

Und die Frau bekam Recht. Der VfGH erklärte die Verordnung der Gemeinde Münster, wonach im gesamten Ortsgebiet ein Leinenzwang bestand, für gesetzwidrig.

Das Ortsparlament habe mit seiner Verordnung über das Ziel hinausgeschossen, befand das Höchstgericht. Denn nach dem Tiroler Landes-Polizeigesetz, das die Hundehaltung regelt, darf eine Gemeinde nur „in bestimmten Gebieten oder auf bestimmten öffentlichen Verkehrsflächen“ einen Leinenzwang für Hunde verordnen.

Gründe, warum Münster die Hundeleine für das gesamte Gemeindegebiet verordnet hatte, vermisste der VfGH in den Akten. Eine derart weitreichende Beschränkung der Interessen von Hundehaltern sei nach dem Landes-Polizeigesetz nicht der Regelfall.

Also sprach das Höchstgericht vor fast fünf Jahren. Und jetzt wird der Spruch wieder zitiert. Und zwar von einer TT-Leserin (und Hundebesitzerin) aus Breitenwang im Außerfern, die sich an den TT-Ombudsmann gewandt hat. Denn auch in ihrer Heimatgemeinde gilt eine Leinenpflicht im gesamten Gemeindegebiet. „Das widerspricht der Entscheidung des VfGH“, ist die Frau empört.

Erst kürzlich erging ein Rundschreiben an die Hundehalter von Breitenwang. Darin werden diese aufgefordert, sich an die Leinenpflicht zu halten. „Es hat einige Beschwerden über freilaufende Hunde gegeben“, begründet Bürgermeister Hanspeter Wagner gegenüber der TT den Wortlaut dieses Schreibens.

Der Bürgermeister gibt offen zu, dass die Leinenzwangverordnung „rechtlich nicht abgesichert“ wurde. „Die Verordnung stammt noch aus der Zeit, bevor ich Bürgermeister wurde“, betont das kommunale Oberhaupt. Und das ist lange her. Wagner ist seit dem Jahr 2003 im Amt. „Es ist schon möglich, dass unsere Hundeleinen-Verordnung fällt, wenn sie rechtlich angefochten wird“, glaubt der Bürgermeister.

Aufklärung darüber, wie der Spruch des Höchstgerichts zu verstehen ist, holte die TT direkt beim Verfassungsgericht in Wien ein. Deren Sprecher Stefan Frank erläutert, „dass es immer auf die Umstände in der jeweiligen Gemeinde ankommt“. Soll heißen: „Die Entscheidung im Fall Münster kann nicht ohne Weiteres auf andere Gemeinden umgelegt werden.“

Eine Leinenpflicht im gesamten Ortsgebiet ist für den VfGH-Sprecher kein Ding der Unmöglichkeit. „Eine derart weitreichende Maßnahme müsste aber ausreichend begründet sein“, sagt Frank. Dies sei vorstellbar, wenn es überall in einer Gemeinde Zwischenfälle mit Hunden gegeben habe. „Natürlich kann aber auch eine solche Verordnung bekämpft werden“, so der VfGH-Sprecher.

Das Thema Hundehaltung wird wohl weiter zu Konflikten führen, nicht nur in Tirol.