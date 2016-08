Leutasch – Der deutsch-österreichische Skistar Fritz Dopfer, der in Leutasch lebt, hat dort seit wenigen Tagen einen „eigenen“ Platz – zu finden im Ortsteil Weidach, unweit des Musikpavillons. Bereits im Februar 2015, bei einem feierlichen Empfang für den damals frischgebackenen Vizeweltmeister im Slalom, habe man Dopfer versprochen, „ihm zu Ehren einen Platz zu benennen“, berichtet BM Thomas Mößmer, „Dieses Versprechen haben wir jetzt eingelöst, im Zusammenwirken von Gemeinde und Skiclub Leutasch.“ Ein Stein mit Ehrentafel weist jetzt auf Dopfers bislang größten Erfolg hin. Der gebürtige Innsbrucker, Sohn einer Tirolerin und eines Deutschen, wuchs in Schongau (Oberbayern) auf, wohnt aber seit seinem zehnten Lebensjahr wieder in Leutasch. Bis 2007 war der Stams-Absolvent für den ÖSV unterwegs gewesen, dann wechselte er zum Deutschen Skiverband. (md)