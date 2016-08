Von Claudia Funder

Lienz – Seit Wochen erreichen uns immer wieder neue Schreckensmeldungen aus dem Südsudan, wo im Juli erneut Kämpfe aufgeflammt sind. Die Gewalttaten treiben Menschen massenhaft in die Flucht, die humanitäre Krise verschärfte sich dramatisch.

In den Köpfen und Herzen der Osttiroler ist der Staat besonders präsent. Von hier aus wurde – die TT berichtete – eines der ambitioniertesten Hilfsprojekte des Bezirks aus dem Boden gestampft: der Bau eines Gesundheitszentrums in Mondikolok, das 2015 den Betrieb aufnahm. Viele Osttiroler beteiligten sich mit Spenden am Erfolg des bemerkenswerten Vorhabens.

Der Projektinitiator, Kinderarzt Franz Krösslhuber, kehrte gerade erst aus Afrika nach Lienz zurück. Er berichtet im Gespräch mit der TT, dass es in Mondikolok derzeit vergleichsweise ruhig sei. Zwar ist eine nächtliche Ausgangssperre verhängt worden und Flüchtlinge sind Richtung Uganda unterwegs, aber es gibt aktuell keine Übergriffe von Rebellen oder Soldaten.

Auswirkungen der prekären Lage im Land sind dennoch deutlich spürbar. „Es ist wichtiger denn je, dass wir vor Ort sind und Hilfe leisten“, erklärt der Arzt. Da andere medizinische Einrichtungen mittlerweile verlassen wurden, sei es umso notwendiger, die Stellung zu halten. Immer mehr Patienten strömen in das Gesundheitszentrum in Mondikolok. Die Versorgung, die vorübergehend ausschließlich von einheimischem Personal geschultert wird, laufe aber gut, freut sich Krösslhuber.

Ein großes Handicap sei die Inflation. Selbst einfachste Arzneien sind kaum leistbar. Der Medikamentennachschub stockt immer wieder und Bestelltes trifft mit Verspätung ein.

Die Cholera ist im Südsudan längst ein Thema. „Bei uns in der Station gab es aber noch keinen Fall“, so Krösslhuber, der betont, dass man dennoch für Eventualitäten gewappnet sei. Es gibt sogar ein Isolationszimmer, das auch für die Versorgung von Patienten mit Meningitis – sie trat in letzter Zeit verstärkt auf – und mögliche Verdachtsfälle von Ebola bereitsteht.

Die Mitarbeiterzahl muss dringend aufgestockt werden, deshalb steht der Bau eines Personalhauses an oberster Stelle der Prioritätenliste. Auch die Geburtshilfestation soll wachsen und ein OP-Bereich geschaffen werden. Dringend benötigt werden auch PCs und Drucker.

Mitte Oktober reist Franz Krösslhuber wieder nach Afrika, um sich in Mondikolok seinen Patienten zu widmen.

Angesichts der angespannten Situation im Südsudan und der steigenden Patientenzahl im Gesundheitszentrum in Mondikolok darf die Welle der Spendenbereitschaft in Osttirol nun nicht abebben. Wer den Ärmsten der Armen helfen möchte: DolomitenBank Osttirol-Westkärnten, IBAN: AT55 4073 0000 0001 7523, BIC: OVLIAT21.