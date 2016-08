Von Miriam Hotter

Kitzbühel – „Tirol isch lei oan­s, isch a Landl, a kloans“, heißt es in einem altbekannten Volkslied. Umso größer ist die Vielfalt in unserem kleinen Land Tirol, wenn es um Richtungsangaben geht – vor allem im Bezirk Kitz­bühel. Mundart-Dichter Herbert Jorda­n hat 1975 sogar ein eigenes Gedicht darüber geschrieben – aus Sicht eines Kirchbergers. Ein Auszug aus „Is’s a Einheimischa?“: Daß Kitzbichi unt’ is und Jochberg inn, weascht er no wissn. Bald er dös a no woaß, daß Brixn ent, Hopfgascht unt, Wörgl außt und Kundl obn is, is er eh nimma ganz nui a da Gegnd.

An den Anlass für das Gedicht kann sich der 87-Jährige noch gut erinnern. Ein Freund aus Niederösterreich war gerade zu Besuch und die beiden Männer hatten die Idee, in ein Gasthaus ins Spertental zu fahren. „Mein Freund sagte, wir sollten aussi fahren. Aber als Kirchberger sagt man eini.“

Richtungsadverbien unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde. In jeder Ortschaft gilt ein nur für diese stimmiges „Richtungsbild“. Ist zum Beispiel ein Brixner nach Hopfgarten unterwegs, fährt er oichi. Ein Waidringer lenkt sein Auto hingegen nach Hopfgarten auffi, genauso wie die Fieberbrunner.

Warum sich die Bezeichnungen derart unterscheide­n, kann Jordan nicht sagen. „Oft hat es mit den geografischen Gegebenheiten zu tun. Wörgl ist für einen Kirchberger außt, und daneben liegt Kundl, weil der Inn die beiden Orte trennt.“ Allerdings stimmt die Geografie nicht immer mit der Wahrheit überein. Beispiel gefällig? Ein Waidringer fährt nach St. Johann auffi, obwohl die Gemeinde gemessen am Meeresspiegel niedriger liegt. Wer es genau wissen will: Waidring liegt auf 778 Meter Höhe und St. Johann auf 659 Meter. Die St. Johanner sagen es richtig: Sie fahren nach Waidring auffi. Doch egal, ob auffi oder oichi – für Einheimische sind die Richtungsangaben selbstverständlich. Bei „Zuagroasten“ hinterlassen sie hingegen ein großes Frage­zeichen.