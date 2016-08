Unfreiwilliger Reise-Stopp im Obdachlosenheim: Eine Frau ist auf einem Parkplatz an der deutschen Autobahn 6 in Baden-Württemberg von ihrer kompletten Familie vergessen worden. Die Rumänin war mit ihrem Mann, den Kindern und den Schwiegereltern nach Frankreich unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie machten gemeinsam nahe Kirchard Rast.

Als die Frau von der Toilette kam, waren die anderen bereits weitergefahren. Nach einer Stunde rief die Frau in der Nacht auf Montag die Polizei. Die Beamten brachten sie in ein Obdachlosenheim nach Heilbronn, damit sie dort etwas schlafen konnte. „Kurze Zeit darauf kam eine Anfrage der Bundespolizei, ob im Bereich des Weinsberger Kreuzes eine Frau übrig sei.“ Noch in der Nacht wurde die Familie wieder vereint. (APA/dpa)