Wildschönau – Solch überraschende Besuche sind für den früheren Nationalrat und ÖVP-Generalsekretär Sixtus Lanner höchst erfreulich: „Überhaupt wenn es sich um das ehemalige Staatsoberhaupt Heinz Fischer und seine charmante Gattin Margit handelt.“

„Sixtus, hast Zeit, wir würden euch gerne besuchen?“, so lautete der Anruf von Fischer, der gerade mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Alpbach zusammentraf.

Am Vormittag tauchten dann Heinz und Margit Fischer im Hochtal auf. Sein Fahrzeug parkte der frühere Bundespräsident so wie immer: beim Misthaufen am „Unterhausberghof“, dem Hof von Sixtus Lanner. Bei einem völlig ungezwungenen Plausch in der Küche des Hauses wurde vieles diskutiert, auch über die große Weltpolitik, aber auch Themen, die die Österreicher bewegen.

Fischer und Lanner kennen sich bereits von den Anfängen ihrer politischen Karriere. Obwohl jeder einem politisch anderen Lager zugeteilt war und sie sich so manche harte „Redeschlacht“ lieferten, man begegnete sich immer mit tiefem Respekt.

Und dies ist bis heute so geblieben. Die Fischers gehen bei Lanners in Wien ein und aus, ebenso waren die Lanners in der Hofburg immer gern gesehene Gäste. (ts)