Mayrhofen – Ein regelrechtes Spieleparadies fanden kürzlich die kleinen Besucher des 1. Festivals der Kinder in Mayr­hofen vor. An mehr als 20 Stationen, wie etwa Kinderschminken, Ponyreiten, Torschusswand, TT-Fotostation samt Toni-Adler, Speedtennis oder Airbrush-Tattoos, konnten sich die Kinder vergnügen. Zusätzlich wartete das Festival mit einem breiten Showprogramm auf. Von Tanzeinlagen der Tanzschule Dancesatio­n bis zur Clownzaubershow oder einer Autogrammstunde mit den FC-Wacker-Innsbruck-Spielern Alexander Gründler und Sebastion Siller war für jeden Geschmack gesorgt. Rund 500 Kinder ließen sich das Fest am Waldfestplatz in Mayr­hofen nicht entgehen. „Die zahlreichen Besucher haben uns gezeigt, dass der Bedarf für einen großen Kinder- und Familienevent im Zillertal definitiv vorhanden ist“, betonen die Veranstalter Sabrina Eder und Benjamin Bacher. Der Erlös der Tombol­a von 1025 Euro geht an die Kinder-Krebs-Hilfe. (TT)