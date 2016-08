An einem Spielautomaten in Las Vegas hat eine Frau aus dem US-Bundesstaat Hawaii den Jackpot von 10,7 Millionen Dollar (9,5 Millionen Euro) geknackt. Dabei betrug ihr Einsatz bei dem Glücksspiel gerade einmal drei Dollar (2,66 Euro), wie die „Las Vegas Sun“ am Dienstag (Ortszeit) berichtete.

Demnach gewann die Frau bereits am Sonntagabend im Luxus-Casino Wynn Las Vegas. Laut Bericht will die glückliche Gewinnerin aber anonym bleiben. (APA

dpa)